Що таке повітряні чартери і навіщо вони потрібні

Уявіть собі невеликий морський курорт, пік сезону на якому припадає на 3 місяці щороку, а в решту часу туди ніхто не літає. Авіакомпаніям невигідно пропонувати регулярні рейси на цей напрямок: більшу частину року такі перельоти будуть збитковими.

Проте попит все одно є, тому туроператори орендують у авіакомпаній літаки і організовують разові рейси під час туристичного сезону. Такі перельоти і називають чартерами.

Що таке чартерний рейс

Чартерні рейси в цивільній авіації — це прямі нерегулярні перельоти в певному напрямку, які організовують не авіакомпанії, а сторонні замовники. Чартерні рейси виконуються на умовах орендного, або чартерного, договору.

Регулярні рейси по конкретному маршруту відбуваються відповідно до розкладу в певні дні незалежно від сезону. У чартерів постійного графіка немає: туроператори організовують їх під конкретні групові тури на обмежений період.

Види чартерних рейсів

Зараз виділяють чотири основні види повітряних чартерів.

Шаттл-чартери виконують рейси туди й назад: відвозять одну групу туристів і тут же забирають тих, хто вже відпочив. У пік сезону ціни на такий вид чартерів можуть бути досить високими, якщо туроператору потрібно повернути витрати на перший і останній рейс, які літають порожніми: спочатку борту нема кого забирати, а потім — повертати. Спліт-чартери — це сполучені перельоти: частину шляху пасажири летять регулярним рейсом, а частину — чартерним. Цей підхід часто використовується на далекомагістральних напрямках. Полічартерні перельоти передбачають кілька пересадок з літака на літак. Як і спліт-чартери, полічартери популярні на маршрутах в далекі країни. Чартер з відстоєм — це коли літак привозить туристів в кінцеву точку маршруту, чекає і повертається з тією ж групою. Такий вид чартерних перевезень більш економний, тому що стоянка повітряного судна обходиться дешевше, ніж переліт порожнього літака назад. Але є і мінус: зазвичай тур на чартері з відстоєм триває не більше тижня.

Коли варто купувати квиток на чартер

Якщо на регулярні рейси авіаквитки потрібно купувати якомога раніше, то на чартери вони з’являються ближче до вильоту — зазвичай за два тижні, коли туроператор розуміє, що не заповнить орендований борт своїми силами.

Якщо заплановані конкретні дата та місце, краще заздалегідь шукати дешеві авіаквитки на регулярний рейс.

За 24 години до відправлення потрібно обов’язково уточнити час вильоту. Чартерний рейс можуть як відкласти, так і перенести на більш ранній час.