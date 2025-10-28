Відстрочка від мобілізації у Тернополі: Проблеми з новою системою оформлення через ЦНАП

До старту нової системи оформлення відстрочок від мобілізації залишилося лише три дні, однак ні в територіальних центрах комплектування, ні в Центрі надання адмінпослуг не знають, як вона працюватиме, пише 20 хвилин.

— Так, війна! Так, міністерству та ТЦК й СП не до «ухилянтів» з відстрочками, — звернувся до редакції наш постійний читач Ігор К. (чоловік попросив не називати прізвища в публікації. Справжні дані є в редакції — прим. авт.). — Але ж вже роки процедура оформлення документів ніби на «пʼяну голову в гаражі склепана».

У ТЦК мовчать…

От зараз нове покращення — прийом документів на продовження відстрочки анонсують не через ТЦК, а через ЦНАПи. Тобто рішення все одно прийматиме ТЦК, але подача документів не їм. У чому глибина задуму, якщо ті документи на продовження все одно до них потраплять? Але є інший аспект, каже пан Ігор.

— Подача документів через ЦНАПи стартує від 1 листопада. А деякі відстрочки якраз закінчаться або ж закінчаться за декілька днів, — каже пан Ігор. — Тепер згадуємо «золоті слова» представників ТЦК, коли забирали когось з правом на відстрочку: «так, в людини є право на відстрочку, але вона ним не скористалась».

Тобто, від першого листопада під ЦНАПами буде масса людей, які мали відстрочку, яка закінчилась, яку саме хочуть продовжити, але по суті — своє право ще не реалізували, каже читач.

— Тобто, можна робити регулярний рейс бусиків за маршрутом «ЦНАП-ТЦК». Сумно це все, — підсумував пан Ігор.

Читачі запевняють редакцію, що документів на відстрочку в ТЦК та СП не приймають від 24 жовтня. Наразі журналісти звернулися до Тернопільського ТЦК та СП за роз’ясненнями. Поки що запити журналістів ігнорують. Як нам нададуть відповідь, опублікуємо її.

— Надання відстрочки з 1 листопада лише через ЦНАП. Я телефонувала 28 жовтня на гарячу лінію ЦНАП 080 030 35 20, виявилось, що у них немає жодних наказів, інструкцій з цього приводу, — розповіла редакції тернополянка Ірина Чорна. — Виходить, вони не готові виконувати цю місію…

Що кажуть у ЦНАП

Жодної інформації станом на 28 жовтня у ЦНАП надати не можуть, бо не володіють нею, повідомила Інеса Паничева, керівниця «Центру надання адміністративних послуг».

ЦНАП чекає на роз’яснення.

— Ми лише знаємо, що документи на відстрочку від 1 листопада подаватимуть через ЦНАП. Проте ми не отримали ще жодних нормативно-правових актів, які регламентують порядок надання цієї послуги, — каже Інеса Паничева. — Поки працюємо з громадянами та надаємо 400 інших послуг.

Працівникам ЦНАП спочатку потрібно вивчити нормативно-правові акти. До 16 год., як каже керівниця, вони працюють з громадянами, після цього вивчатимуть базу, щойно її надішлють. Наголошую, ЦНАП надаватимуть послугу щодо відстрочок від 1 листопада. До 31 жовтня включно приймати документи зобов’язані у ТЦК. Це ж підтвердили на сайті Міноборони.

Яких саме роз’яснень від Уряду чекають у ЦНАПІ? Незрозуміло. Адже в змінах до постанови Кабміну №560 описана процедура подання документів на відстрочку через ЦНАПи.

Що радить адвокатка

Якщо ви стали заручником ситуації — у вас відмовилися приймати документи в період між 24 жовтня до 1 листопада і через це ви не скористалися правом на відстрочку, це можна оскаржити в суді, каже адвокатка Наталія Нюня.

— До 1 листопада ТЦК та СП приймають заяви на відстрочку за старим порядком, — каже адвокатка. — Від 1 листопада 2025 року ТЦК та СП більше не прийматимуть від громадян заяв. Якщо так склалось, що ТЦК та СП вже не приймають заяву на відстрочку, потрібно отримати від них вмотивовану відмову в розгляді заяви, яку військовозобовʼязаний має повне право оскаржити через суд.

Якщо заяву вперше подав військовозобовʼязаний поштовим звʼязком для отримання відстрочки, комісія ТЦК та СП, відповідно до Постанови Кабміну № 560 зобовʼязана розглянути протягом 7 днів і надати відповідь таким шляхом, як вказано в заяві, наголошує адвокатка.

— Якщо ви вперше подаєте заяву про відстрочку і комісія ТЦК не розглянула її протягом семи днів, можна через суд визнати дії цієї комісії неправомірними і зобов’язати розглянути заяву, — каже Наталія Нюня.

Якщо ви подали документи поштою, у ТЦК зазвичай реєструють їх у день, коли отримали. І дату прийому теж можна оскаржити у суді, офіційно отримавши на пошті інформацію про дату відправлення документів. У тих, хто подає повторно, продовжує термін дії відстрочки, зробити це має не раніше ніж за п’ять днів до закінчення дії цієї відстрочки, пояснила адвокатка.

Для тих, кому виповнилося 25 років і він має право на відстрочку та подає документи вперше, спочатку треба дочекатися, щоб в «Резерв+» оновився статус — із призовника на військовозобов’язаного. Після цього, за новим порядком і після 1 листопада, подавати документи через ЦНАП.

Що відомо про нові правила?

З 1 листопада 2025 року, нагадаємо, в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Вони спрямовані на підвищення прозорості, боротьбу з корупцією, спрощення процесу та перехід до цифрової системи оформлення, запевняють у Міноборони.

Зміни до постанови Кабінету Міністрів України №560 передбачають автоматичне продовження відстрочок, цифрову форму як основний спосіб оформлення, а також перенесення подання паперових документів до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

— Нові правила оформлення і продовження відстрочок роблять процес максимально прозорим. Водночас ми прибираємо зайві папери та звернення, щоб ТЦК могли зосередитись на завданнях мобілізації. Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах, — наголосив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

«Автоматичне продовження та цифровий формат усувають ризики зловживань і заощаджують час. Понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн, більшість з них буде продовжуватись автоматично на основі даних, які вже є в держави. Сервіс подання документів на відстрочку буде доступний у будь-якому зручному ЦНАПі», — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Міноборони пояснює, що змінилось та як діяти військовозобов’язаному, який має право на відстрочку.