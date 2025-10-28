Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться 28 жовтня.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, що відбулося учора, передає кореспондент Укрінформу.

«Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа, від завтра», – розповів Зеленський.

Він також запевнив, що відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури, які пошкодив ворог під час повітряних атак, відновлюються.