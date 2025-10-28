Енергонезалежні котеджі «Беверлі Хіллз Deluxe» від Креатор-Буд. Відеозвіт за жовтень

Перше енергонезалежне котеджне містечко «Беверлі Хіллз Deluxe» знаходиться у Тернополі на вулиці Микулинецькій.

Знімальна група побувала на території котеджів і подготувала відео звіт про виконані роботи станом на жовтень 2025 року



☑ 15 двоповерхових котеджів уже збудовані.

☑ До кожного підведені комунікації та зовнішні мережі. 6 із них готові до введення в експлуатацію.

☑ Ведуться роботи з влаштування благоустрою навколо дев’яти котеджів, майстри вкладають бруківку і завершують роботи з оздоблення фасадів.

☑ Територія загороджена, проводиться озеленення. У дворі висаджені екзотичні дерева,серед яких клени globosum, ремонтантна гліцинія, магнолія джені, верба хакуро, кущі, лавандові клумби.

☑ Кожен котедж має back yard затишний внутрішній дворик з газоном та можливістю влаштування мангалу чи міні басейну.

☑Майстри встановили вуличне освітлення на сонячних батареях.

☑ Покрівельні роботи у 15 котеджах виконані на 100%. На даху влаштовані сонячні панелі.



Усі деталі щодо придбання котеджів дізнавайтесь у менеджерів офісу продажу, Микулинецька, 116.

0680021111

www.kreator-bud.com





