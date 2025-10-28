18:09 | 28.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Енергонезалежні котеджі «Беверлі Хіллз Deluxe» від Креатор-Буд. Відеозвіт за жовтень

Перше енергонезалежне котеджне містечко «Беверлі Хіллз Deluxe» знаходиться у Тернополі на вулиці Микулинецькій.

Знімальна група побувала на території котеджів і подготувала відео звіт про виконані роботи станом на жовтень 2025 року


 15 двоповерхових котеджів уже збудовані.
 До кожного підведені комунікації та зовнішні мережі. 6 із них готові до введення в експлуатацію.
 Ведуться роботи з влаштування благоустрою навколо дев’яти котеджів, майстри вкладають бруківку і завершують роботи з оздоблення фасадів.
 Територія загороджена, проводиться озеленення. У дворі висаджені екзотичні дерева,серед яких клени globosum, ремонтантна гліцинія, магнолія джені, верба хакуро, кущі, лавандові клумби.
 Кожен котедж має back yard затишний внутрішній дворик з газоном та можливістю влаштування мангалу чи міні басейну.
Майстри встановили вуличне освітлення на сонячних батареях.
 Покрівельні роботи у 15 котеджах виконані на 100%. На даху влаштовані сонячні панелі.

Усі деталі щодо придбання котеджів дізнавайтесь у менеджерів офісу продажу, Микулинецька, 116.
 0680021111
 www.kreator-bud.com


 

