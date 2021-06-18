З ким одружуються на Тернопільщині

У 2020р. в області відділами державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 4536 шлюбів. Порівняно з 2019р. кількість шлюбів зменшилася на 1146 одиниць.

Майже всі шлюби (96,2%) були укладені між громадянами України. Рідше жителі області брали шлюб із громадянами інших держав. У 2020р. 138 українок віддали перевагу іноземцям, а саме: 84 з них поєднали свою долю з громадянами країн Європи, 27 – з громадянами країн Азії, 21 – з громадянами країн Африки та 6 – з громадянами країн Америки.

Серед 24 громадянок інших країн, яких обрали наречені з України,

20 – громадянки країн Європи; 4 – громадянки країн Азії.

Також в області зареєстровано 10 шлюбів між громадянами інших країн, з них 3 – між громадянами однієї країни, а саме: Нігерії, Туреччини та Узбекистану, 7 – між громадянами різних країн, а саме: 4 громадянина Єгипту та 1 громадянин Індії одружились з громадянками Польщі, 1 громадянин Афганістану – з громадянкою Узбекистану та 1 громадянин Ліберії – з громадянкою Конго (Кіншаса).