На Тернопільщині на полі вщент згорів комбайн

27 жовтня, о 17:18, у місті Бучач на Чортківщині сталася пожежа, яка повністю знищила сільськогосподарський комбайн. Вогонь охопив техніку та розповсюдився на значну площу.

На місце події оперативно виїхали рятувальники, які намагались загасити полум’я, однак, попри швидку реакцію, комбайн не вдалося врятувати. Повідомляється, що техніка була знищена повністю, але пожежу вдалося локалізувати без поширення вогню на інші об’єкти.

Причина займання та збитки наразі з’ясовуються, спеціалісти працюють на місці події. Відзначається, що пожежники діяли оперативно, і завдяки їхнім зусиллям вдалося запобігти більш серйозним наслідкам.

Правоохоронці та експерти проводять розслідування для встановлення всіх обставин інциденту.