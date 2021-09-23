Стало відомо, хто представлятиме Тернопільщину на Всеукраїнському футбольному турнірі у Луцьку

У Тернополі відбулось велике дитяче футбольне свято, на яке з’їхались 15 команд з усієї області. Організував спортивне змагання з нагоди свого 10-річчя благодійний фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Юні футболісти з Тернопільщини віком 10-11 років змагалися в регіональному турнірі.

Цей турнір придуманий нашим лідером— головою партії Ігорем Петровичем Палицею. Він хоче популяризувати здоровий спосіб життя українців. Було запропоновано провести Всеукраїнський турнір по всій території України і відібрати кращі команди, які на наступні вихідні поїдуть змагатися за першість в місто Луцьк,— розповідає Іван Чайківський, народний депутат України ( «За майбутнє»).

Дуже важливо, що в нас є дитячий спорт, що є ентузіасти, що є тренери. Дяка велика батькам, які залучають дітей до виховання фізичної культури і спорту. Можливо тут грають майбутні чемпіони, майбутні зірки світового футболу. Тому важливо їх підтримувати, важливо все робити для того, щоб вони мали можливість займатися спортом ,— говорить Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради.

Кожна команда-учасник отримала шкіряні футбольні м’ячі та гравійований диплом учасника турніру, а кожен гравець — медаль за участь. Та найбільший приз чекав переможців.

Ми вирішили теж благодійним фондом зі свого боку долучитись і підтримати ту команду, тих дітей, які переможуть на регіональному нашому відборі — 10 тисяч гривень сертифікат для них. Ми сподіваємось, що вони зможуть ці кошти використати, щось придбають для клубу, поїдуть в якусь тренувальну поїздку, як вони собі вирішать,— наголошує Любов Вовк, виконавча директорка благодійного фонду Івана Чайківського «Покрова».

Вдячні організаторам, що таке організували, адже кожна така можливість— це свято для кожної дитини. Побільше таких турнірів, адже ми завжди сприймаємо і підтримуємо такі ініціативи і радіємо за дітей, що вони мають можливість побути тут на футбольному полі,— говорить Тарас Юрик, голова Асоціації футболу Тернопільщини.

Володарями грошового призу та «Кубка єднання- 2021» на цьому етапі стала команда «Чемпіон 2 Тернопіль». Вона представлятиме область у фіналі, який відбудеться 25-26 вересня у Луцьку.

Я з Тернополя, тут і живу. Я до кінця не вірив, що ми виграємо перше місце, але на останніх секундах ми забили гол. Я очікував на це, тому що я викладався на повну і старався. Будемо тренуватись наполегливіше, щоб займати кожен раз перше місце,— розповідає Матвій Боровий, гравець футбольної команди «Чемпіон 2 Тернопіль» ( Найкращий гравець).

Друге місце у цьому турнірі отримала команда ДЮСШ (Бережани), третє місце команда «Чемпіон» (Підгайці) та кубок за волю до перемоги здобула команда «Чемпіон» (Озерна).

Коли ми їхали, то ми навіть не очікували, що отримаємо друге місце, навіть вийдемо з групи. Дуже сподобалось, бо багато призів. Дякую своїм батькам, які мене підтримують, своїм тренерам,— говорить Андрій Бурдяк, гравець футбольної команди ДЮСШ (Бережани).

Все-таки хотілося перше місце, але друге місце— це теж не програш. Мені тато пояснював, що на турнірі потрібно відкриватися, давати далекі паси і так дальше. Тато давав мені настанови і якось так вийшло, що зайняли друге місце,— розповідає Максим Циган, гравець футбольної команди ДЮСШ ДЮСШ Бережани (MVP турніру).

Мої враження дуже класні, я не очікував, що отримаю таку нагороду, але я дуже щасливий,— ділиться Віталій Бойко, гравець команди «Чемпіон Підгайці», (Кращий бомбардир).

Переможці фінального етапу турніру «Кубок єднання – 2021» на 7 днів поїдуть у Буковель.





