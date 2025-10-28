На війні загинув молодий захисник Тарас Петрик з Тернопільщини

Збаражчина зазнала чергової непоправної втрати, повідомляє міський голова Роман Полікровський.

🇺🇦😓22 жовтня під час виконання бойового завдання у Покровську Донецької області загинув наш земляк молодший сержант командир міномета Тарас Петрик, 1996 р.н.

😓💔Щиро співчуваємо рідним та близьким Тараса, розділяємо з ними біль невимовного горя.

🇺🇦🚔Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через доброводівське перехрестя,

відбудеться у Сквері Героїв завтра, 29 жовтня, о 13 годині. Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі воїна на вулицю Сагайдачного, де відслужать парастас.

🇺🇦✝️🙏Чин похорону – 30 жовтня об 11 годині. Шлях похоронної процесії проляже через центр міста до церкви Христового Воскресіння у Збаражі, де відбудеться прощання із українським захисником. Поховають Тараса Петрика на центральному цвинтарі Збаража.

🇺🇦💔Просимо прийти і віддати належну шану Герою, який віддав своє молоде життя за незалежність Української держави, за гідне життя кожного з нас.

Поділіться:









