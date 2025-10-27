Тернопільщина: як ремонт мосту в Чернихівцях змінить ваш маршрут

На території Тернопільської області триває активна фаза відновлення дорожньої інфраструктури. На державній дорозі Р-43, в районі Чернихівців, фахівці завершують роботи на підходах до новозведеного шляхопроводу. Завершено монтаж мостових бетонних опор і металевих елементів, що становлять основу нової споруди.

Основні етапи робіт:

Встановлені бетонні опори та металеві конструкції.

На підходах до мосту триває укріплення дорожньої основи.

Влаштовуються нижні та верхні шари дорожнього покриття.

Проєкт реалізується в рамках «Програми екстреного відновлення» за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), яке надало металеві модульні конструкції для мосту на безоплатній основі.

Чому це важливо для логістики?

Пошкоджений шляхопровід, через аварію з вантажним автомобілем, є частиною критичної інфраструктури області. Відновлення мосту значно полегшить рух транспорту, адже щодня цією трасою проїжджають близько 10 000 транспортних засобів.

Для водіїв:

Водіям, які рухаються дорогою Р-43/М-19/ – Ланівці – /Н-02/, варто планувати свої маршрути з урахуванням об’їзних шляхів, щоб уникнути заторів і незручностей.

Роботи на мосту стартували ще в серпні, а відновлення стало важливим кроком до поліпшення транспортного зв’язку Тернопільщини з іншими регіонами України.