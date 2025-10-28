Шахрайство на Тернопільщині: Поліцейські розслідують крадіжку 400 тис. грн через продаж насіння сої

Поліцейські Тернопільщини розслідують факт шахрайства із продажем насіння сої на суму близько 400 тисяч гривень.

Замість прибутків від продажу врожаю насіння сої – збитки на близько 400 тисяч гривень.



До Чортківського районного відділу поліції, 24 жовтня, надійшла заява від 32-річного жителя одного із сіл Борщівської міської громади. Чоловік повідомив, що став жертвою шахрайства.



За словами потерпілого, знайомий – житель міста Тернополя, 1982 року народження – упродовж 2024–2025 років під приводом купівлі скошеного насіння сої заволодів його майном, однак коштів за товар не сплатив. Унаслідок таких дій заявнику було завдано матеріальної шкоди на суму близько 400 000 гривень.



За даним фактом працівники поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.



Правоохоронці встановлюють усі обставини події та нагадують: будь-які фінансові домовленості слід оформлювати документально, зберігати квитанції, розписки чи інші підтвердження передачі коштів або товару. Це допоможе захистити себе від можливих шахрайських дій.



