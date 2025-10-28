Відстрочка в ЦНАПах Тернопільської області: де і як подати заяву
Як працюватиме відстрочка в ЦНАПах з 1 листопада 2025 року
З 1 листопада 2025 року в Україні стартує новий механізм оформлення відстрочок для військовозобов’язаних, який буде доступний через Резерв+ та в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Цей сервіс стане зручним і доступним для громадян, завдяки чому можна подати заяву на відстрочку безпосередньо в місцевих ЦНАПах.
Важливі моменти:
-
Графік роботи ЦНАПів: Відстрочку можна буде оформити тільки в ЦНАПах, які працюють у суботу. Тому перед відвідуванням рекомендується перевіряти графік роботи центру.
-
Адміністратори підготовлені до запуску: Наразі триває технічна підготовка та навчання адміністраторів, щоб забезпечити високий рівень обслуговування громадян при подачі заяв на відстрочку.
Перелік ЦНАПів Тернопільської області:
-
Центри у районах:
-
Бережани: вул. Банкова, 3, тел. (03548) 21446
-
Борщів: вул. Шевченка, 20а, тел. (03541) 22478
-
Бучач: Майдан Волі, 1, тел. (03544) 21761
-
Збараж: вул. Б.Хмельницького, 4, тел. (03550) 21309
-
Тернопіль: вул. Князя Острозького, 6, тел. (0352) 40-41-92
-
-
Центри в громадах:
-
Підволочиськ: вул. Д.Галицького, 35, тел. (03543) 21306
-
Монастириська: вул. Сагайдачного, 3, тел. (03555) 21762
-
Шумськ: вул. Івана Франка, 30, тел. (03558) 22377
-
Рекомендації:
Перед поданням заяви на відстрочку, варто уточнити актуальний графік роботи вашого ЦНАПу та підготувати всі необхідні документи. У разі змін або додаткових уточнень, звертайтеся до найближчого центру надання адміністративних послуг.
Цей сервіс має значно спростити процес подачі заяви для тих, хто потребує відстрочки, забезпечивши доступність і зручність.