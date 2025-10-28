18:11 | 28.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна 

Відстрочка в ЦНАПах Тернопільської області: де і як подати заяву

Як працюватиме відстрочка в ЦНАПах з 1 листопада 2025 року

З 1 листопада 2025 року в Україні стартує новий механізм оформлення відстрочок для військовозобов’язаних, який буде доступний через Резерв+ та в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Цей сервіс стане зручним і доступним для громадян, завдяки чому можна подати заяву на відстрочку безпосередньо в місцевих ЦНАПах.

Важливі моменти:

  • Графік роботи ЦНАПів: Відстрочку можна буде оформити тільки в ЦНАПах, які працюють у суботу. Тому перед відвідуванням рекомендується перевіряти графік роботи центру.

  • Адміністратори підготовлені до запуску: Наразі триває технічна підготовка та навчання адміністраторів, щоб забезпечити високий рівень обслуговування громадян при подачі заяв на відстрочку.

Перелік ЦНАПів Тернопільської області:

  1. Центри у районах:

    • Бережани: вул. Банкова, 3, тел. (03548) 21446

    • Борщів: вул. Шевченка, 20а, тел. (03541) 22478

    • Бучач: Майдан Волі, 1, тел. (03544) 21761

    • Збараж: вул. Б.Хмельницького, 4, тел. (03550) 21309

    • Тернопіль: вул. Князя Острозького, 6, тел. (0352) 40-41-92

  2. Центри в громадах:

    • Підволочиськ: вул. Д.Галицького, 35, тел. (03543) 21306

    • Монастириська: вул. Сагайдачного, 3, тел. (03555) 21762

    • Шумськ: вул. Івана Франка, 30, тел. (03558) 22377

Рекомендації:

Перед поданням заяви на відстрочку, варто уточнити актуальний графік роботи вашого ЦНАПу та підготувати всі необхідні документи. У разі змін або додаткових уточнень, звертайтеся до найближчого центру надання адміністративних послуг.

Цей сервіс має значно спростити процес подачі заяви для тих, хто потребує відстрочки, забезпечивши доступність і зручність.

