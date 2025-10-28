Відстрочка в ЦНАПах Тернопільської області: де і як подати заяву

Як працюватиме відстрочка в ЦНАПах з 1 листопада 2025 року

З 1 листопада 2025 року в Україні стартує новий механізм оформлення відстрочок для військовозобов’язаних, який буде доступний через Резерв+ та в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Цей сервіс стане зручним і доступним для громадян, завдяки чому можна подати заяву на відстрочку безпосередньо в місцевих ЦНАПах.

Важливі моменти:

Графік роботи ЦНАПів : Відстрочку можна буде оформити тільки в ЦНАПах, які працюють у суботу. Тому перед відвідуванням рекомендується перевіряти графік роботи центру.

Адміністратори підготовлені до запуску: Наразі триває технічна підготовка та навчання адміністраторів, щоб забезпечити високий рівень обслуговування громадян при подачі заяв на відстрочку.

Перелік ЦНАПів Тернопільської області:

Центри у районах: Бережани : вул. Банкова, 3, тел. (03548) 21446

Борщів : вул. Шевченка, 20а, тел. (03541) 22478

Бучач : Майдан Волі, 1, тел. (03544) 21761

Збараж : вул. Б.Хмельницького, 4, тел. (03550) 21309

Тернопіль: вул. Князя Острозького, 6, тел. (0352) 40-41-92 Центри в громадах: Підволочиськ : вул. Д.Галицького, 35, тел. (03543) 21306

Монастириська : вул. Сагайдачного, 3, тел. (03555) 21762

Шумськ: вул. Івана Франка, 30, тел. (03558) 22377

Рекомендації:

Перед поданням заяви на відстрочку, варто уточнити актуальний графік роботи вашого ЦНАПу та підготувати всі необхідні документи. У разі змін або додаткових уточнень, звертайтеся до найближчого центру надання адміністративних послуг.

Цей сервіс має значно спростити процес подачі заяви для тих, хто потребує відстрочки, забезпечивши доступність і зручність.