Хмельниччина втратила молодого захисника Віталія Дозорця

20 жовтня 2025 року, під час виконання бойового завдання, загинув житель міста Волочиськ, Віталій Васильович Дозорець, 1990 року народження. Вірний присязі та Батьківщині, Віталій мужньо стояв на захисті України, її свободи та миру.

Згідно з інформацією, наданою Волочиською міською радою, його відвага, щирість і людяність залишаються у пам’яті всіх, хто мав честь знати цього героя. Його загибель — велика втрата для рідних, близьких та всієї громади.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Віталія. Ми не забудемо його подвигу та вірності Батьківщині.

Вічна шана та світла пам’ять Герою!