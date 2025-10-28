На Тернопільщині водій, рухаючись заднім ходом, наїхав на дитину

27 жовтня 2025 року до чергового лікаря Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення про ДТП, що сталася в Бучачі на вулиці Міцкевича. 9-річний житель Чортківського району звернувся до лікарів разом з мамою. Хлопчик повідомив, що його збив автомобіль під час маневрування.

Попереднє розслідування показало, що водій автомобіля Opel Corsa, рухаючись заднім ходом, не переконався в безпечності маневру та допустив наїзд на пішохода. Дитина отримала травми, однак медична допомога була надана на місці, без необхідності госпіталізації.

Поліцейські Бучацького відділення поліції відкрили справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини інциденту та нагадують водіям про необхідність уважно здійснювати маневри, особливо в зонах з пішоходами.

Поради водіям:

Перш за все, перевіряйте безпеку маневрування, особливо при русі заднім ходом.

У разі наїзду на пішохода, навіть у випадку незначних травм, обов’язково викликайте медиків і повідомляйте про подію поліцію.

Пам’ятайте, що дитячі пішоходи можуть бути менш помітними на дорозі, тому будьте особливо обережні в місцях з великою кількістю дітей.