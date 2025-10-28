Масштабна пожежа на Кременеччині: вогнеборці врятували три будівлі

27 жовтня 2025 року о 09:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Попівці на Кременеччині. Вогонь охопив площу 80 кв. м, і загроза швидкого поширення полум’я на сусідні будівлі стала очевидною.

На місце події негайно виїхали 2 автоцистерни. Завдяки професійним діям рятувальників вдалося оперативно ліквідувати пожежу та запобігти її поширенню на 3 сусідні будівлі. Вогнеборці проявили високий рівень підготовки та швидкості реагування, що дозволило уникнути значних матеріальних збитків.

Загалом, за минулу добу підрозділи ДСНС Тернопільщини ліквідували 3 пожежі на території області та знешкодили один застарілий боєприпас. Рятувальники наголошують на важливості своєчасного реагування на пожежі та дотримання правил безпеки в житлових і господарських будівлях.