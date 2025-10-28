Національна гвардія: Як зміни в армії допомагають жінкам бути сильними та підтримуваними

В Києві відбувся тематичний семінар «Жінки у війську», організований фондом Сергія Притули. Захід зібрав понад 70 жінок і чоловіків з різних підрозділів Національної гвардії та Збройних сил України, де обговорили роль жінок в армії, гендерні виклики та питання психологічної стійкості у військовій службі, особливо в умовах війни.

Актуальні теми семінару:

Вплив високого стресу і фізичних навантажень на жіноче здоров’я

Гендерні стереотипи та їхній вплив на побудову кар’єри в армії

Психологічне вигорання, ПТСР і депресія у жінок-військових

Вагітність під час служби: права, можливості, обмеження та стратегії відкладеного батьківства

Підтримка і взаємодопомога

Капітан Надія Німець, офіцер з інформації та комунікації тернопільського підрозділу Національної гвардії України, поділилася своїми враженнями від участі у семінарі. Вона зазначила, що для неї важливим було почути досвід інших жінок і побачити, з якими проблемами вони стикаються. “Такі зустрічі важливі не тільки для обміну досвідом, а й для підтримки одна одної. Вони формують наше спільне розуміння, що жінка у війську має право бути сильною і отримувати підтримку”, — наголосила Надія Німець.

Рекомендації та пропозиції

В результаті семінару учасники сформували пакет пропозицій для покращення умов служби для жінок-військовослужбовиць, а також для впровадження системної психологічної підтримки у підрозділах. Це включає заходи щодо підтримки балансу між службою та особистим життям жінок у війську.

Трансформація українського війська

Такий захід є важливою складовою процесу трансформації українського війська, де професіоналізм, витривалість та взаємна повага є основними критеріями сили. Семінари подібного типу допомагають сформувати більш зрілу, реалістичну політику щодо жінок у військових колективах, забезпечуючи їхні права та можливості для кар’єрного зростання.