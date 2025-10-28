У Тернополі водій маршрутки збив жінку на пішохідному переході

27 жовтня 2025 року в Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої травмувалася жінка. О 18:00 на вулиці Мирона Тарнавського водій маршрутного таксі збив 37-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

За попередніми даними, потерпіла йшла по пішохідному переходу, коли водій маршрутки не зумів уникнути наїзду. Постраждалу жінку негайно доправили до медичного закладу для надання необхідної медичної допомоги.

Поліція Тернополя наразі проводить розслідування обставин аварії. Слідчі з’ясовують, чому водій не зупинився на пішохідному переході та чи були порушені правила дорожнього руху. Також правоохоронці наголошують на необхідності обережності водіїв при наближенні до пішохідних переходів.

Поради для водіїв:

Пам’ятайте, що на нерегульованих пішохідних переходах водії зобов’язані зупинятися, щоб пропустити пішоходів.

Дотримуйтесь швидкісних обмежень у містах та будьте особливо уважні на ділянках дороги з пішохідними переходами.

У разі ДТП, навіть при незначних травмах, надайте потерпілому першу допомогу та викликайте швидку.