Вибух у Хмельницькому: Зруйновано кілька поверхів багатоквартирного будинку

28 жовтня 2025 року, близько 15:00 години, у Хмельницькому по вулиці Тернопільській стався вибух у багатоквартирному житловому будинку, повідомляє поліція хмельницької області. За попередньою інформацією, вибух стався через побутовий газ, що призвів до руйнування кількох поверхів.

На місце події оперативно виїхали всі екстрені служби, включаючи слідчо-оперативну групу поліції, патрульних, експертів та кінологів. Наразі уточнюється інформація щодо наявності потерпілих.

Вибух у Хмельницькому: що відомо

Місце події : Хмельницький, вулиця Тернопільська.

Час : 28 жовтня 2025 року, близько 15:00.

Причина : Попередньо вибух побутового газу.

Наслідки : Руйнування кількох поверхів багатоквартирного будинку.

Екстрені служби: На місце події виїхали поліція, ДСНС, кінологи, експерти.

Всі екстрені служби працюють на місці, а поліція проводить розслідування інциденту. Інформація про потерпілих та додаткові обставини уточнюється.