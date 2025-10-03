Як економити час та гроші? Огляд нового каталогу від “Копійочка”

Щоранку мільйони українців стикаються з однаковою проблемою: як встигнути все заплановане і при цьому не витратити зайвого? Особливо коли йдеться про щоденні покупки. Мережа “Копійочка” пропонує своє рішення — новий каталог товарів, який вже встигли оцінити тисячі покупців по всій країні.

П’ять проблем, які вирішує каталог

1. “Чи є в наявності?” — найпопулярніше питання продавцям. Тепер відповідь можна отримати, не виходячи з дому. Система показує реальні залишки товарів у кожному магазині.

2. “Де дешевше?” — актуально для всіх, хто рахує гроші. Каталог показує ціни та діючі акції, можна одразу побачити, де вигідніше купити необхідне.

3. “Де найближче?” — важливо, коли часу обмаль. Інтерактивна карта покаже найближчий магазин і навіть прокладе маршрут.

4. “Що в акції?” — щоб не пропустити вигідні пропозиції. Всі акції зібрані в одному розділі.

5. “Як це називається?” — коли точно знаєш, що тобі потрібно, але забув назву. Зручний пошук допоможе знайти товар за кількома літерами або категорією.

Практичний тест-драйв

Вирішила перевірити, як працює сервіс на практиці. Завдання просте: знайти дитячі серветки конкретної марки, які закінчилися вдома.

Заходжу на сайт з телефона. Інтерфейс простий, не перевантажений зайвою інформацією. У пошук вводжу назву серветок — результат з’являється миттєво. Бачу фото, ціну, і головне — в яких магазинах вони є.

Обираю найближчий магазин на карті — це займає секунди. Система показує, що серветки там в наявності. Приємний бонус!

Натискаю “Поділитися” і скидаю посилання чоловікові в Viber — нехай забере по дорозі з роботи. Все зайняло менше хвилини.

Хто найбільше виграє від нового сервісу?

Молоді батьки. Коли вдома маленька дитина, кожен похід у магазин — це ціла операція. Тепер можна заздалегідь перевірити наявність підгузків, дитячого харчування, серветок. І головне — знати точно, куди йти, щоб не кататися по місту з дитиною. Всі товари для догляду за дитиною в одному розділі.

Зайняті професіонали. Робочий день з 9 до 18, потім ще справи, спортзал, зустрічі. Коли встигати ходити по магазинах? Каталог дозволяє за 2 хвилини в обідню перерву спланувати вечірні покупки.

Економні господині. Ті, хто звик рахувати кожну копійку і планувати бюджет. Тепер можна сидячи вдома порівняти ціни, знайти акції, скласти оптимальний маршрут по магазинах.

Люди похилого віку. Так, не всі дружать з технологіями. Але ті, хто освоїв смартфон, дуже задоволені. Не треба йти в магазин, щоб дізнатися, чи є ліки або улюблені продукти. Можна перевірити вдома і йти вже цілеспрямовано.

Власні торгові марки — прихована перлина

Окремо хочеться відзначити розділ з власними торговими марками “Копійочка”. Це реально якісні товари за адекватними цінами. Раніше про них дізнавалися випадково, побачивши на полиці. Тепер весь асортимент власних брендів зібраний в одному місці.

Від побутової хімії до продуктів — можна подивитися все, почитати склад, порівняти з аналогами. І знову ж таки — одразу перевірити наявність у найближчому магазині.

Підводні камені? Майже немає

Чесно кажучи, шукала, до чого б причепитися. Сервіс новий, могли б бути баги або незручності. Але ні — все працює швидко і стабільно.

Чому це важливо для всіх нас?

Ми живемо в епоху, коли час став найціннішим ресурсом. І коли бізнес це розуміє та пропонує інструменти для економії часу — це заслуговує на повагу.

“Копійочка” могла б просто продовжувати працювати по-старому — люди все одно приходять. Але вони інвестували в технології, створили зручний сервіс, думають про клієнтів. Це показує, що українській бізнес може бути сучасним і клієнтоорієнтованим.

Раджу спробувати — хоча б раз. Впевнена, після цього повертатися до старого формату “піду і подивлюся, що там є” вже не захочеться.