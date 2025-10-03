12:44 | 3.10.2025
Жахлива аварія на Тернопільщині: внаслідок зіткнення перевернувся автомобіль

2 жовтня 2025 року на трасі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів — Volkswagen Vento та Hyundai Sonata.

Як повідомляє тернопільська поліція, водійка Hyundai Sonata не вибрала безпечної швидкості руху та виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з Volkswagen Vento. Оперативно на місце події виїхали рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які провели комплекс заходів для забезпечення безпеки:

  • огородили ділянку;

  • стабілізували транспортні засоби;

  • відключили акумулятори;

  • провели проливку місця витоку пального.

Водії обох автомобілів, отримавши травми, звернулися за медичною допомогою. Водій Volkswagen Vento був госпіталізований.

Усі учасники ДТП пройшли тест на вміст алкоголю в крові. Причину аварії наразі встановлюють слідчі поліції.

