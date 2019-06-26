Степан Барна: Не встигнуть українці оговтатися, як знову їм прищеплять комплекс меншовартості, і цього допустити не можна!

Проросійські прихильники розпочали так комфортно себе почувати в Україні, що ледь не щодня дарують нам «сюрпризи». Зокрема йдеться про можливість перегляду Закону про мову, події у ПАРЄ. Ще одним кроком стало скасуванняокружним Адмінсудом Києва рішення Київради про перейменування проспектів на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

На серйозні загрози національній ідентичності звертає увагу Степан Барна. Політик наголошує, що проросійськи прихильники надто вільно почали почуватися в Україні. За його словами, зараз це здається ще не дуже помітним, але не встигнуть українці оговтатися, як знову їм прищеплять комплекс меншовартості й на рідній землі почуватимемося вигнанцями.

«Знову в українське суспільство повертаються «московські» проспекти та відомі «союзівські» особи. Відкрито ігнорується закон про декомунізацію, який мав місце останні кілька років. Ми лише звільнилися від «ленінів» у кожному селі, як їх намагаються нам знову повернути. Страшно подумати, що буде далі. Ми повинні відстоювати все українське, інакше нам повернуть «радянщину» і «совок». Не даймо забрати у нас Бандеру і Шухевича! Не даймо забрати у нас Героїв Небесної Сотні! Не даймо забрати рідне українське слово! Не даймо забрати нашу державу!», – закликає Степан Барна.