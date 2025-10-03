У Бельгії зафіксовано 15 безпілотників над військовою базою Ельзенборн

15 безпілотних літальних апаратів були помічені в небі над військовою базою Ельзенборн у східній частині Льєжської області, Бельгія. Цей інцидент був підтверджений офісом Міністерства оборони Бельгії на чолі з Тео Франкеном. Дрони було виявлено випадково під час тестування обладнання для моніторингу.

Інцидент стався близько 1:45 ранку у п’ятницю, коли 15 безпілотників були помічені над військовою базою, розташованою всього за кілька кілометрів від німецького кордону. База займає площу 28 км² і є навчальним табором для армії, який включає охоронювану зону, де проводяться стрілецькі вправи.

Розслідування і нові подробиці

Журналіст військової редакції VRT News Йенс Франсен пояснив, що безпілотники були виявлені завдяки системі виявлення дронів, яка тестувалася на базі. Система зафіксувала їх, і є підозра, що дрони могли перетинати кордон Бельгії, перелітаючи в Німеччину, де їх також помітили правоохоронці в невеликому містечку Дюрен.

На даний момент невідомо, звідки прибули ці дрони і хто ними керував. Міністерство оборони Бельгії розпочало розслідування інциденту, щоб з’ясувати подробиці події.