Як правильно утеплити свердловину на зиму

Дачі та будиночки поза межею міста найчастіше не підключені до загальної системи водопостачання і задіюють альтернативні водні резервуари — пробурені на ділянці свердловини. Циклічність експлуатації свердловини обумовлює процедури з приготування її до прохолодної пори року. При плануванні експлуатувати її й взимку, слід розміркувати про утеплення, щоб уникнути псування устаткування і збоїв у вступі води. А якщо вона береться не лише для поливу, але і для питва, послуга тампонування свердловини на воду потурбується про її чистоту і безпеку.

Використання водозабору в зимовий період

З настанням холодів, з’являється ризик замерзання обсадної та подаючої труби. У свердловині іноді утворюється кірочка з льоду і крижані затори, полій на трубах. В результаті навантаження на систему зростає, а затори з льоду можуть призвести до розривів труб. Ці неприємні явища, особливо полій, мають місце, коли система працює з перервами. Тому сенс в періодичному прокачуванні свердловини є. Це не лише убереже труби від полою, але і поліпшить якість води, що подається, у будинок.

Звідси здається, що постійний рух води в трубах не дасть їм промерзнути. Проте, вночі система вимушено простоює. А в люті морози, існує велика ймовірність, що вода в трубах таки може замерзнути. Тим паче, що до мінусових температур чутливо і насосне устаткування, що практично знаходиться на вулиці.

Етапи консервації

Коли не збираються користуватися свердловиною взимку, систему просто консервують. Якщо в ній використовується занурювальний насос, то консервація відбувається просто:

Насосне устаткування вимикається. Насос спільно з трубами, що підводять, виймається з шахти. Зайва рідина сама виливається у свердловину.

У іншому випадку, рідина зливається з системи трубопроводу таким чином через кран:

Насосний агрегат вимикається. Кран відкривається. Слід перевірити відсутність рідини в місткостях для накопичення води й змішувачах в приміщеннях.

Незалежно від того, наскільки часто експлуатується водозабірне устаткування зимою, свердловина все одно повинна утеплитися.

У районах, де зимові морози більші – 15°С — рідкість, хазяї утепляють оголовок і труби природними речовинами: висохлим листям і травою, тирсою, торфом, керамзитом. Для цього, довкола ствола свердловини роблять гідроізольований короб і засипають туди обраний утеплювач.

У зонах, де зима більш студена, перевагу краще віддати штучному утепленню: пінопласту, пінополіуретану, пінополістиролу, пеноізолу.

Утеплення кесоном

Кесон є порожнистою герметичною конструкцією з металу, пластика, бетону, цеглини, в якій стоять водозабірні агрегати. Місткість зарита в землю нижче лінії промерзання грунту і має утеплений люк для доступу до свердловини, який можна закрити й відкрити. Кесон не лише утепляє свердловину, але і захищає її від забруднень і чужого доступу.

У кліматичній зоні з теплими зимами, можна не робити кесон, а просто закрити оголовок свердловини й усі прилади теплим коробом з дерева або цеглини на рівні землі, на вулиці. Конструкція має бути обладнана кришкою, покритою теплоізолюючим матеріалом, для зручності експлуатації.

Використання свердловинного адаптера

При знаходженні основного водозабірного устаткування в теплому приміщенні, аналогом кесона виступає свердловинний адаптер. Це перехідник, який дозволяє спокійно користуватися свердловиною навіть взимку. При цьому, він займає набагато менше місця і доставляє менше клопоту з облаштування, ніж кесон. Не кажучи вже про вартість. Адже пристрій складається всього з двох труб і гумового кільця для герметичності стикового з’єднання. Надійні адаптери виготовляються зі сплавів бронзи та латуні, нержавіючої сталі й сплаву FZR, яким не страшні морози, волога та інші несприятливі зовнішні дії.

Який тип утеплення для свердловини робити, вирішує кожен одноосібно. Проте слід пам’ятати, що краще один раз утеплитися, чим ремонтувати оснащення, що стало непрацездатним.