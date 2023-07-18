Дерева, які висаджує свита Надала, приймаються на 20-30%?

З ефіру в ефір ми постійно чуємо від мера С. Надала чи начальника ЖКГ І. Соколовського слова самопохвали про рекорди з висадження нових зелених насаджень в місті, по ДЕКІЛЬКА ТИСЯЧ! дерев щороку. Навіть коли Тернополяни скаржаться на бездумну обрізку чи видалення дерев, чиновники міськради завжди апелюють тим фактом, що натомість буде висаджено вдвічі, а то і втричі більше дерев, а ніж було видалено.

Що ж, частка правди в їхніх словах про велику кількість висаджених дерев є, але чому при таких темпах висадки Тернопіль досі не схожий на ліс?

Давайте розберемося на конкретних прикладах.

Дерева дійсно висаджують, але переважно не в тих місцях де видалили старі, оскільки вони ще не навчились пристосовувати землю після зрізаних дерев під нові саджанці і відповідно територія радіусом в 3 метри навколо пенька стає непридатною для посадки нового. Тому пересічний Тернополянин бачить лише, що в місцях його постійного перебування (двір, вулиця) дерев стає все менше, бо нові, якщо й посадили, то не в тому ж самому місці, тому й екологія для окремо взятих людей погіршується, бо людині на Алясці не холодно і не спеконтно від великої кількості висаджених дерев в парку Сопільче.

Велика кількість нових дерев це звичайно добре, але нюанс пропаганди від міської влади полягає в тому, що окрім цифр висаджених дерев нам ніхто не повідомляє про відсоток приживання цих дерев. А тут вже стає показовим реальний приклад на вул. Тарнавського, де після ремонту дороги замість зрізаних дерев висадили “вдвічі більше”.

Вул. Тарнавського

На проміжку від Тарнавського 11 до перехрестя Тарнавського-Київська висадили 62 клени (принаймні стільки їх зараз).

І ситуація, як ви бачите на фото досить печальна.

З цих дерев:

27 повністю мертві

21 напівживі

(половина гілок і основна стовбурова без листя)

і лише 14! дерев наразі в нормальному стані.

Тобто прижилися нормально лише 23% дерев.

Кидається в очі й те, що відділ благоустрою і екології при висадці ніде не встановлює опорно-захистних каркасів для нових саджанців

Фото: Зручне місто, м. Львів

в результаті вони не захищені від вітру і якщо зможуть вирости, то не завжди будуть рівними.

Дерево деформоване без каркасу

А тепер додайте до цієї цифри кількість зрізаних за рік дерев, яку вам ніколи не повідомлять, щоб не псувати статистику рекордів і ви побачите чому інформація, яку вам доносять з телеефірів не співвідноситься з тим, що ви бачите на власні очі.

Андрій Будзинський

https://www.facebook.com/groups/548286493704906/permalink/772016797998540/