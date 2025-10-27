Тернопільські громади, що активно підтримують ЗСУ: Великогаївська, Байковецька, Озернянська, Більче-Золотецька та Іване-Пустенська

Очільник Тернопільської обласної державної адміністрації В’ячеслав Негода оприлюднив показники фінансової підтримки Сил Оборони громадами області (станом на 1 жовтня). За відсотковим співвідношенням видатків на сектор безпеки і оборони до власних надходжень у другій п’ятірці лідерів опинились п’ять громад Тернопільщини.

За офіційними даними:

Великогаївська сільська ТГ

Власні надходження — 121,0 млн грн ; видатки на сектор безпеки і оборони — 8,9 млн грн ( 7,3% від надходжень).

Байковецька сільська ТГ

Власні надходження — 169,1 млн грн ; видатки на сектор безпеки і оборони — 11,1 млн грн ( 6,6% ).

Озернянська сільська ТГ

Власні надходження — 35,8 млн грн ; видатки на сектор безпеки і оборони — 2,4 млн грн ( 6,6% ).

Більче-Золотецька сільська ТГ

Власні надходження — 13,8 млн грн ; видатки на сектор безпеки і оборони — 865,5 тис. грн ( 6,3% ).

Іване‑Пустенська сільська ТГ

Власні надходження — 12,8 млн грн; видатки на сектор безпеки і оборони — 775 тис. грн ( 6,1%).

В’ячеслав Негода підкреснив, що показники допомоги значно відрізняються в залежності від розміру громади та обсягу їхніх бюджетів. Він відзначив голів громад, які найбільш активно долучаються до підтримки фронту, і наголосив на важливості єдності: «Тільки об’єднавши зусилля ми зможемо перемогти ворога».

Чому це важливо

Підтримка Сил Оборони з місцевих бюджетів — не лише фінансова допомога, а й сигнальний показник громадянської солідарності. Навіть невеликі громади, за умови правильної мобілізації ресурсів, демонструють високий відсоток підтримки відносно своїх можливостей.

Що таке «видатки на сектор безпеки і оборони»?

До цієї статті витрат зазвичай входять: матеріальна допомога підрозділам, закупівля обладнання та амуніції, ремонт техніки, облаштування позицій, підтримка родин загиблих та поранених, а також інші пов’язані витрати, які місцева влада визнає пріоритетними у воєнний час.