Помічниці нардепки Марченко визначили заставу

Вищий антикорупційний суд застосував до помічниці народної депутатки від фракції «Слуги народу» Людмили Марченко Анастасії Колесник запобіжний захід у вигляді 53 680 грн застави з обов’язками. Застава є найважчою запобіжкою, оскільки Марченко і Колесник підозрюють у зловживанні впливом (частина 2 статті 369-2 ККУ), що є нетяжким злочином.

На Колесник також поклали такі обов’язки: прибувати за першою вимогою; не відлучатись із Тернопільської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з низкою осіб та здати на зберігання закордонні паспорти. Термін дії обов’язків – до 8 вересня 2023 року.