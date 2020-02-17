Нарешті запрацювали світлофори біля ТРЦ “Подоляни”

У вересні минулого року на вул. Львівській, що в селі Гаї-Гречинські було встановлено світлофори. Навіщо у селі світлофори? А тому, що ця вулиця є частиною регіональної автомобільної дороги Р41.

Рух автотранспорту на цій ділянці є дуже насиченим. Тож потрібно було якось вирішити питання безпеки пішоходів Гаїв-Гречиньских. Адже діти з цього села навчаються у Тернопільських школах, а більшість мешканців – працюють у місті… Тому встановлення світлофорів на цьому відрізку шляху є життєвою необхідністю.

Враховуючи численні звернення мешканців громади, рішенням сесії Байковецької сільської ради у грудні 2018 року було виділено 153 тис. грн. для придбання обладнання для світлофорів.

А у вересні минулого року світлофори було встановлено. Згодом зусиллями мешканців села на цьому переході для привернення уваги водіїв встановили манекени, що нагадують школярів.

Але до минулих вихідних світлофори не працювали. Враховуючи це, невдоволення людей, котрі турбуються за безпеку своїх дітей, можна зрозуміти. Утім, є один нюанс: вини Байковецької сільської ради у тому, що світлофори досі не були введені в експлуатацію, немає.

Справа в тому, що балансоутримувачем дороги Р41 є Служба автомобільних доріг у Тернопільській області. І саме вона, і тільки вона, відповідно до існуючого законодавства, має право встановлювати й обслуговувати світлофори .

З цією метою у грудні 2019 року світлофори, про які йдеться, сесією Байковецької сільської ради були передані в безоплатне користування цій установі.

Нещодавно Служба автомобільних доріг у Тернопільській області заключила угоду із новою підрядною організацією, котра слідкуватиме за роботою світлофорів, які днями таки запрацювали.