Били, пошкодили авто та забрали особисті речі: ТЦК розповів про конфлікт у Тернополі

У Тернополі 25 серпня під час роботи мобільної групи оповіщення Тернопільського ОМТЦК та СП стався конфлікт із місцевими жителями. За інформацією обласного ТЦК та СП, унаслідок інциденту військовослужбовець отримав тілесні ушкодження та перебуває у медичному закладі.

Подія сталася близько 20:00 на вулиці Леся Курбаса. За словами представників ТЦК, мобільна група виконувала службові завдання з перевірки військово-облікових документів у громадян мобілізаційного віку та проведення заходів оповіщення.

У ТЦК заявили, що конфлікт, за їхньою версією, був спровокований місцевими жителями, метою яких було вчинення протиправних дій щодо військовослужбовців групи оповіщення.

Під час інциденту, як зазначають у ТЦК, невстановлені особи заволоділи особистими речами військовослужбовця та пошкодили службовий автомобіль Nissan X-Trail.

Також у Тернопільському обласному ТЦК та СП повідомили, що перевіряють інформацію про можливу наявність у деяких учасників конфлікту предметів, схожих на бити та ножі.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди Національної поліції. Правоохоронці припинили конфлікт.

Наразі встановлюють усіх учасників події, обставини нападу, характер тілесних ушкоджень військовослужбовців та розмір завданих збитків.

У ТЦК наголосили, що застосування фізичного насильства щодо військовослужбовців, заволодіння їхнім майном, пошкодження службового транспорту та перешкоджання виконанню службових обов’язків можуть мати наслідки у вигляді кримінальної відповідальності.

Водночас остаточну правову оцінку діям учасників конфлікту мають надати правоохоронні органи за результатами перевірки.