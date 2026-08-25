У Тернополі група людей атакувала авто ТЦК: працівники отримали ушкодження

У Тернополі ввечері 25 серпня стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування та місцевими жителями. Унаслідок інциденту працівники ТЦК отримали тілесні ушкодження.

За інформацією поліції, подія сталася близько 20:00 на вулиці Леся Курбаса під час заходів із виявлення осіб, які можуть ухилятися від виконання військового обов’язку.

Під час розмови представників ТЦК з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити інші громадяни. За даними правоохоронців, вони почали бити по автомобілю та вступили в суперечку з працівниками ТЦК.

Для припинення конфлікту на місце прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події, обставини конфлікту, розмір завданих збитків та характер тілесних ушкоджень працівників ТЦК.

За результатами перевірки поліція вирішуватиме питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та правової кваліфікації дій учасників конфлікту.

Правоохоронці закликають громадян не вдаватися до агресії чи протиправних дій та вирішувати спірні ситуації виключно у правовому полі.