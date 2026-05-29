У парку «Сопільче» електросамокат збив дитину та втік

У Тернополі поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі електросамоката, внаслідок якої постраждала дитина.

Повідомлення про аварію надійшло до Тернопільського районного відділу поліції від диспетчера лінії «112» 28 травня. Йшлося про те, що в парку «Сопільче» сталася ДТП з потерпілим.

Як встановила слідчо-оперативна група, близько 15:48 невстановлена особа, керуючи електросамокатом, здійснила наїзд на велосипедиста 2015 року народження. Після інциденту кермувальник самоката залишив місце події.

Унаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження.

Наразі працівники поліції опрацьовують записи з камер відеоспостереження, щоб встановити особу водія електросамоката та всі обставини події.

Правоохоронці закликають очевидців надати будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні.