Не пропустила швидку з увімкненими маячками: на Тернопільщині судили водійку ВАЗ

Суд визнав винною водійку автомобіля ВАЗ 21099 у скоєнні ДТП за участю автомобіля екстреної медичної допомоги, внаслідок якої тяжкі травми отримав неповнолітній пасажир.

Згідно з вироком Зборівський районний суд Тернопільської області, аварія сталася 23 серпня 2025 року на трасі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська поблизу АЗС у селі Озерна.

Суд встановив, що водійка ВАЗ 21099, виконуючи поворот ліворуч на територію АЗС, не надала перевагу спеціалізованому автомобілю медичної допомоги Citroen, який із увімкненими проблисковими маячками синього кольору виконував обгін попутного транспорту та перевозив пацієнта до лікарні у Львові.

У результаті зіткнення неповнолітній пасажир ВАЗ отримав тяжкі тілесні ушкодження — закриту черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа та забій головного мозку. Ще одна пасажирка дістала перелом ключиці та інші травми середнього ступеня тяжкості.

Під час судового розгляду обвинувачена частково визнала провину. Вона пояснила, що перед маневром увімкнула покажчик повороту та пропустила зустрічні автомобілі, однак не побачила швидку допомогу через вантажівку, яка рухалася позаду.

Суд дослідив відео з реєстратора автомобіля екстреної медичної допомоги, результати кількох автотехнічних експертиз та покази свідків. Експертиза встановила, що швидка рухалася зі швидкістю приблизно 98–106 км/год із увімкненими спецсигналами, а водій медичного автомобіля технічно не мав можливості уникнути зіткнення.

Водночас експерти дійшли висновку, що саме водійка ВАЗ мала технічну можливість запобігти аварії, дотримавшись вимог Правил дорожнього руху.

Суд призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами. Водночас на підставі ст. 75 КК України її звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік і 6 місяців.

Також із засудженої стягнули майже 25 тисяч гривень процесуальних витрат за проведення експертиз.