Діти хочуть працювати: у Держпраці розповіли про права неповнолітніх працівників

Напередодні літніх канікул у Держпраці нагадують: неповнолітні мають право офіційно працювати, однак роботодавці повинні дотримуватися спеціальних вимог трудового законодавства.

Про це в ефірі Українського радіо Тернопіль розповіла головна державна інспекторка відділу з питань праці північно-східного напрямку управління інспекційної діяльності у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці Любов Пугач.

За її словами, робота для підлітків – це не лише можливість заробити перші кошти, а й велика відповідальність як для самих дітей, так і для роботодавців.

«Неповнолітні працівники так само, як і повнолітні, мають право працювати, реалізувати себе, спробувати в певній сфері», – зазначила інспекторка.

У Держпраці наголошують: трудовий договір із неповнолітніми обов’язково укладається у письмовій формі. Якщо працівникові ще не виповнилося 16 років, потрібна письмова згода одного з батьків.

Для підлітків закон передбачає скорочену тривалість робочого часу, однак оплату праці роботодавець повинен здійснювати як за повний робочий час.

Також неповнолітнім гарантується щорічна відпустка тривалістю 31 календарний день у зручний для них час.

Любов Пугач наголосила, що дітей заборонено залучати до важких та небезпечних робіт, нічних змін, роботи у вихідні чи надурочний час.

«Посудомийкою, кухарем чи офіціантом підліток працювати може. Але якщо неповнолітній стоїть за барною стійкою і наливає алкоголь – це вже порушення», – пояснила вона.

Серед найпоширеніших помилок роботодавців інспекторка назвала неправильну оплату праці та розрахунок відпусток для неповнолітніх.

У Держпраці закликають роботодавців не боятися брати на роботу підлітків, але перед оформленням обов’язково консультуватися щодо вимог законодавства.

«Діти хочуть працювати, вони щирі та відповідальні. Головне – не нашкодити ні дитині, ні роботодавцю», – зазначила Любов Пугач.