На Тернопільщині помер лікар, який багато років допомагав народжуватись дітям

Колектив КНП «Бережанська центральна міська лікарня» повідомив про смерть лікаря акушера-гінеколога Юрія Чучмана.

У медзакладі зазначають, що Юрій Михайлович був людиною великого серця, високого професіоналізму та відданості своїй справі.

«Упродовж багатьох років він дарував людям надію, допомагав з’являтися на світ новому життю, підтримував пацієнтів добрим словом і турботою», — йдеться у повідомленні лікарні.

Колеги згадують лікаря як чуйну, мудру та світлу людину, яку поважали в колективі та цінували пацієнти.

«Для нашого колективу це непоправна втрата. Світла пам’ять про Юрія Михайловича назавжди залишиться у наших серцях», — повідомили у КНП «Бережанська ЦМЛ».

Колектив лікарні висловив щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав і любив покійного.