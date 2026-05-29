На Тернопільщині судитимуть експосадовця Держпродспоживслужби, який тричі не подавав декларації про майно

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника керівника обласного управління Держпродспоживслужби, який 3 рази умисно не подавав електронні декларації (ст. 366-3 КК України).

За даними слідства обвинувачений був зобов’язаний щороку декларувати свої доходи та майно. Проте за 2021–2022 роки декларації не подав.

Після звільнення він також проігнорував вимогу подати декларацію у визначений законом строк.

Чоловік раніше був засуджений за отримання неправомірної вигоди за вплив щодо безперешкодного імпорту квітів підприємством ( ч. 2 ст. 369-2 КК України). За рішенням суду він сплатив 68 тис грн штрафу.

Санкція інкримінованої статті ст. 366-3 КК України, за якою тепер судитимуть обвинуваченого, передбачає до одного року позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові.

