На війні загинув захисник Володимир Котович з Тернопільщини

У Кременецьку громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 17 квітня 2026 року у селі Середнє, Краматорського району, Донецької області, загинув військовослужбовець, житель села Куликів, Дунаївського старостинського округу, стрілець – снайпер механізованого батальйону військової частини ****, солдат КОТОВИЧ Володимир Петрович, 1977 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Володимира!
Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас🕯️🇺🇦

