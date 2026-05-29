Тернополяни використовують унітази як смітники — у водоканалі б’ють на сполох

У КП «Тернопільводоканал» закликали мешканців міста відповідальніше користуватися каналізацією, адже через сміття у трубах підприємство щодня стикається з десятками аварій та додатковими витратами на ремонти.

Про це в ефірі програми «Позиція» на Radio ROKS розповів директор КП «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма.

За його словами, якщо споживачі обережніше ставилися б до мереж водовідведення, це допомогло б зменшити кількість аварій та навантаження на підприємство.

«По воді люди більш-менш обізнані й економлять її, бо є лічильники. А от щодо каналізації у нас досі немає культури поводження з водовідведенням», — зазначив керівник підприємства.

Володимир Кузьма каже: багато людей досі використовують унітаз як смітник.

«Чомусь далі превалює думка, що в каналізацію можна спускати усе, що залазить в унітаз», — говорить директор водоканалу.

За його словами, через це засмічуються внутрішньобудинкові мережі, виникають проблеми у мешканців будинків та ускладнюється робота комунальників.

У підприємстві наголошують: у каналізацію не можна викидати папірці, памперси, ватні палички, тампони та інші речі, які не розчиняються у воді.

«Все це створює перешкоди для нормального руху стоків у каналізаційних мережах», — пояснив Володимир Кузьма.

Через засмічення працівники водоканалу щодня змушені ліквідовувати десятки аварій. Крім того, сміття пошкоджує обладнання насосних станцій та очисних споруд.

У «Тернопільводоканалі» наголошують, що це також впливає на якість очищення стічних вод та збільшує витрати підприємства на ремонти й обслуговування системи.

«Каналізація призначена насамперед для відведення використаної води та природних потреб людини. Використовувати її як сміттєпровід — не можна», — підкреслив директор підприємства.