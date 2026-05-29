Довгий час вважався зниклим безвісти. Ангелом додому повертається захисник Богдан Костишин з Тернопільщини

1 жовтня 2024 року під час оборони України від російського ворога поблизу села Катеринівка Покровського району Донецької області загинув житель села Пилява – солдат Богдан Іванович Костишин, навідник 3 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 1 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону військової частини А0224. Повідомляють в Трибухівській громаді.

Трибухівська громада щиро співчуває родині, близьким, друзям, побратимам та всім, хто знав Богдана. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі перед світлою пам’яттю Героя, який віддав своє життя за Україну та наше майбутнє.