EXIT tour у школах Тернополя: як це було

На минулому тижні в чотирьох школах Тернополя (№3, №13, №22 та №21) відбувся освітній проєкт міжнародної просвітницької програми EXIT tour. Для підлітків виступав гурт із США Divine Attraction, в рамках інтерактивних лекцій школярів вчили протидіяти булінгу, а ще це була чудова нагода поспілкуватися англійською на близькі для молоді теми.

Назва проєкту EXIT tour відкриває його призначення – показати вихід із типових складних ситуацій, з якими щодня зустрічаються підлітки.

Як розповіла “Погляду” координатор проєкту EXIT tour в Україні Надія Воробйова, програма включає в себе лекції та інтерактивні тренінги превентивного напрямку для молоді загальноосвітніх шкіл, обмін досвідом, культурними особливостями та цінностями європейських країни.

— EXIT tour — це міжнародний проєкт, який зародився у Чехії, — розповіла Надія Воробйова. — Спочатку це був телевізійний проєкт в форматі превентивних лекцій. Після того, як організатори побачили, наскільки сильно цей проєкт вплинув на підлітків Чехії, його перевели в формат реального часу, а згодом і за межі країни. Відповідно, в Україні цей проєкт є частиною міжнародного. З EXIT tour ми вже були у Львові, Києві, Луцьку, Черкасах, Рівному, тепер – Тернопіль.

За словами організаторів, програма EXIT tour спрямована на те, щоб зрощувати нових молодих лідерів.

— Ми хочемо, щоб підлітки ще з раннього віку дивилися на себе, як на таких, які мають потенціал, — підкреслила Надія Воробйова. — Зокрема у нас є лекція про те, які сильні сторони є у підлітковому віці і де вони потребують допомоги дорослих. Спілкуємося про типи особистостей та стилі вирішення конфліктів. Ми теж говоримо про гостро актуальний сьогодні булінг.

Лектори EXIT tour акцентують на тому, що булінгу можна протидіяти, якщо не мовчати.

— Булінг залежить від свідків і від того, як більша частина реагує на нього, — впевнена Надія. — У замкнутому трикутнику булінгу є три складові – агресор, жертва і спостерігач. 90% цієї проблеми залежить від реакції спостерігача (наприклад, решти класу).

Експериментуючи з превентивними лекціями у школах Чехії, організатори цього проєкту основним каменем спотикання помітили те, що ІT-покоління, сучасна молодь не хоче просто сидіти і слухати лекції. Тому до них “проклали” інтерактивні шляхи – наприклад, стартували із виступу у школі популярного музичного гурту. Однак важливо, що ці музиканти – це люди, які дотримуються тих самих цінностей, про які йдеться на лекціях. Гурт є зв’язком між підлітками і лекторами.

– Все починається із рок-концерту – перший зламаний стереотип, з яким зустрічаються школярі, – розповідає Надія Воробйова. – Зазвичай перші дві пісні учні стоять, але під четверту вже почуваються розкутішими, починають танцювати в очікуванні, що буде далі. Відтак на лекціях школярі зовсім інші —готові говорити, брати участь у сценках. Вважаю, що EXIT tour у Тернополі був дуже успішним. Підлітки тут дуже відкриті, готові задуматися, вони проактивні – які не просто сидять і слухають, а ставлять запитання, подають ідеї.

Провести EXIT tour у Тернополі допомагали більше 20 волонтерів, які взяли на себе роботу перекладачів, розкладали апаратуру, монтували сцену і декорації. Аби все встигати до приходу учнів, волонтерам доводилося прокидатися о 5:30 год кожного ранку впродовж тижня.

— Для багатьох з нас це був справжній виклик — вставати доводилось дуже рано, адже о 6:15 треба було вже бути в школі, — розповіла волонтер Тернопільського музичного молодіжного проєкту «Ф’южин Філадельфія» Олена Воловик. — Програма зазвичай розпочиналася о 8:30 год, у ній брали участь не всі учні, а лише 8-11 класи, їх звільняли з усіх уроків того дня. Після основної програми в школі ми зустрічали школярів в EXIT-клубі, який відбувався щовечора у приміщенні благодійного християнського центру “Філадельфія”, що на вул. Коновальця, 11. Там у молоді була можливість більше поспілкуватися із музикантами, пограти в ігри, потанцювати.

Про гурт Divine Attraction

Це поп-рок-дует, який спочатку сформувався в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, а нині проживає в Чехії. Їх мета – залучати слухачів через проникливі тексти пісень, творчі звуки та електричне шоу в прямому ефірі. У Divine Attraction два учасники – соліст Корі Сімон та барабанщик Браян Босвел. Зокрема Корі поділився із кореспондентом “Погляду” враженнями від тернопільських школярів, для яких довелося виступати:

– Це був неймовірний час, учні тут мають надзвичайно багато енергії. Якщо порівняти львівську і тернопільську публіки, учні реагували насправді досить однаково, але, як на мене, в Тернополі нам вдалося трішки краще налагодити зв’язок з школярами.

Відгуки про EXIT tour від учнів Тернопільської спеціалізованої школи №3 із поглибленим вивченням іноземних мов (взято із офіційного сайту навчального закладу):

Горішна Катерина 9-Б

Ми круто відпочили та повеселились. Волонтери провели лекції про булінг та як відстоювати себе. Найбільше мені сподобався концерт та ігри.

Зубар Ірина 9-Б

Exit tour – це неймовірний досвід спілкування з волонтерами, надзвичайно цікаві та пізнаваючі лекції. Ми отримали знання про булінг та як його уникнути, про поведінку в стресових ситуаціях. Граючись та співаючи, ми змогли краще познайомитись один з одним.

Альяна Людмила 9-Б

Лекції були на такі теми: мозок підлітка, булінг і хто ми є. Ллюди з Америки дуже відкриті, працьовиті і дуже добрі. Я дуже вдячна, що в нашій школі провели такий захід.

Автор: Ірина Юрко.

Фото для публікації зі сторінки EXIT Tour Ukraine у Facebook. Головне фото з сайту Тернопільської школи №3.