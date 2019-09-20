Кожна четверта новина у тернопільських онлайн-ЗМІ — родом із соцмереж

Майже чверть новин тернопільських онлайн-ЗМІ базуються на інформації з соціальних мереж. Найчастіше джерелом для новин стають публікації у популярних групах або ж на сторінках приватних осіб. Домінуюча тематика у цих повідомленнях — соціальна. Найпопулярнішою соцмережею на Тернопільщині є Фейсбук.

Такі результати моніторингу тернопільських онлайн-медіа, що проводив Інститут масової інформації (ІМІ) з 2 по 6 вересня 2019 року. Метою цього дослідження було з’ясувати, як часто регіональні інтернет-видання використовують соціальні мережі (СМ) як джерело інформації; проаналізувати, якого типу облікові записи для цього використовуються; визначити, в яких темах це джерело інформації (СМ) найчастіше використовується. Під час моніторингу аналізувалися новини п’ятьох місцевих онлайн-видань: «Доба», «Погляд», «Терен», «Терноград» і «20 хвилин».

Кажуть соцмережа — мають на увазі Фейсбук

Загалом в ході моніторингу було опрацьовано 250 публікацій (по 50 новин у кожному з досліджуваних медіа). 61 новина (24,4% від загальної кількості) має в своїй основі інформацію з соціальних мереж. Найбільша частка таких новин у виданні «Терен» — 46% (23 новини з 50). У «20 хвилинах» — кожна четверта новина походить із соцмереж (26%, 13 повідомлень), у «Тернограді» — кожна п’ята (20%, 10 новин). Найнижчим цей показник є у виданнях «Доба» — 16% і «Погляд» — 14% (по вісім і сім новин відповідно).

Вірогідно, що справжня кількість новин, джерелом яких є соцмережі, дещо більша, адже в деяких повідомленнях дані про джерело інформації взагалі відсутні або ж вказано “з відкритих джерел”.

Коли пишуть “соцмережа”, у переважній більшості випадків, мають на увазі Фейсбук. У 57 публікаціях із 61, або у 93% матеріалів, саме ця соцмережа була джерелом інформації. Інші соцмережі хоч інколи також стають джерелом інформації для новин, але з Фейсбуком навіть близько не стоять: три повідомлення з Ютюба й одна публікація, де джерелом інформації був Твіттер: “Солодощі від чарівника, танці вчителів з учнями та урок миру. У Тернополі розпочали навчання школярі”, “Реакція Зеленського і Богдана за спиною Порошенка розлютила українців: такого вчинку не очікував ніхто”.

Досить регіонально, дещо офіційно і дуже соціально

Найчастіше тернопільські онлайн-ЗМІ черпають інформацію з популярних груп та особистих сторінок у соцмережах (по 19 новин такого походження, разом це 62,3% від усіх матеріалів з СМ).

Численним і доволі характерним є перелік відповідних регіональних і тематичних груп (сторінок): “Тернопільські новини”, “Тернопільські плітки”, “Бучацькі справи”, “Типовий Кременець”, “Типовий Почаїв”, “Політичний Збараж”, “Ланівці. Новий формат”, “Транспорт Тернополя”, “Stupid Parking Ternopil”, “urban.te”, “Трав’яний пляж”.

Приблизно четверта частина інформації з соцмереж (24,6%, або 15 новин) — з фейсбук-сторінок офіційних установ, переважно це комунальні і державні інституції (та їхні підрозділи): рибна інспекція, поліція, нацгвардія, міграційна служба, військовий комісаріат чи районна рада, а також навчальні заклади: Хоростківська гімназія, 1 ДЮСШ, ДНЗ Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою тощо.

Сторінки в соцмережах зірок шоу-бізнесу, експертів і політиків ставали джерелом інформації для новин двічі, по одному разу в такій якості виступали офіційні особи, а також недержавні чи волонтерські організації. Не було жодного посилання на «лідерів думок» (до таких ми зараховуємо осіб, чиї сторінки у соцмережах мають 3000 підписників і більше).

Найбільше інформації тернопільські інтернет-ЗМІ черпають у соцмережах на соціальну тематику — 31 новина (трохи більше 50% від усіх новин, що базуються на даних з СМ): “Неподалік Тернополя діє притулок для вагітних жінок і дітей, яким ніде жити”, “У Теребоволі встановили незвичний пам’ятник атовцям”.

На другій позиції — кримінальні події та надзвичайні ситуації, таких повідомлень було 15 (24,6%). Ось лише декілька з них: “Пожежа у Тернополі: у багатоповерхівці вогонь із квартири перекинувся на балкони”, “На Тернопільщині у рейсового автобуса відвалився бак, – соцмережі”.

Про економіку та військову справу — було по три повідомлення (майже 5%), на тему шоу-бізнесу — два (3,3%). Ще менше, по одній новині (1,6%), — про політику і корупцію (антикорупцію). Взагалі не було повідомлень на тему державотворення.

Любомир Крупницький, регіональний представник ІМІ в Тернопільській області

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