Центр Здорової шкіри у Тернополі – вже вісім років вирішує весь спектр проблем зі шкірою, волоссям та нігтями!

Сьогодні Центр Здорової Шкіри відзначає вісім років з дня заснування.

Його засновниця та керівниця дерматолог Галина Безкоровайна-Хара ( @dr.bezkorovaina ). Саме вона успішно продовжує справу свого батька.

Центр Здорової Шкіри – єдиний у Тернополі дерматологічний центр, де вирішують увесь спектр проблем зі шкірою, волоссям та нігтями

Саме тут, на місці, ви зможете пройти повноцінну діагностику, адже ми співпрацюємо із найавторитетнішими лабораторіями України – і все, від аналізу крові, мікроскопії шкребка зі шкіри і аж до біопсіі, вам зроблять на місці.

Послуги: Дерматовенерологія Дитяча дерматологія Трихологія Дерматоонкологія Дерматохірургія Подологія Лікувальна та естетична косметологія Ін‘єкційна косметологія Апаратна дерматологія Фізіотерапевтичне лікування захворювань шкіри, волосся та нігтів

Щоб дізнатись більше чи записатись на прийом до наших спеціалістів 097 206 36 01