Команда “Креатор-Буд” взяла участь у благодійному марафоні «Пробіг під каштанами 2021» у Києві

У 28-му щорічному благодійному Пробігу під каштанами, який проводився в неділю, 30 травня у столиці, взяли участь майже 11 тисяч людей з усієї України. Пробіг відбувався у форматі FUN RUN. Рух, в якому кожен може взяти участь, стати частиною великої, доброї справи! «ПРОБІГ під каштанами» – це БІГ ЗА ЖИТТЯ з усмішкою в серці!

Перший Пробіг під каштанами відбувся ще в 1993 році, і відтоді є традиційною частиною святкування Дня Києва. Благодійний захід присвячений дітям з проблемами вроджених вад серця. Зібрані під час спортивної події внески щороку йдуть на закупівлю необхідного обладнання для науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Організатори благодійного проєкту підготували два формати проведення благодійного заходу.

Offline – до старту долучалися на Майдані Незалежності, захід відбуваввся з дотриманням карантинних вимог.

Online – до старту долучалися всі бажаючі не залежно від часу та місця участі. Для цього необхідно було завантажити безкоштовний мобільний додаток Strava, зареєструватися в ньому та долучитися до групи «Пробіг під каштанами». В день заходу, 30.05.2021 до 11:00 вийти на прогулянку або пробіжку, відкрити додаток, натиснути старт, через 5 км – фініш. Також можна зробити фото з пробіжки, завантажити його в додаток і зберегти результати старту. Всі учасники відображені в рейтинговій таблиці із зазначенням локації, маршруту та даних по пробіжці.

Проект «Пробіг під каштанами» – це не змагання Нагадуємо, це не змагання! І не важливе місце в рейтингу, головне – бути частиною великого старту!

Учасники Пробігу підтримують Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України з 2002 року. За цей час зібрано понад 640 000 доларів на які було закуплено необхідне обладнання для медичного центру.