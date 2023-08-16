Серпневий ринок праці Тернопільщини – попит та пропозиція робочої сили

в місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися майже 10 тис. осіб, серед них 0,9 тис. вимушено переміщених осіб.

За сприяння служби зайнятості області:

3,4 тис. краян знайшли прийнятні місця праці.

307 – брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру, після їх завершення кожен п’ятий був працевлаштований на постійне місце праці.

498 безробітних працювали на суспільно корисних роботах у складі «Армії відновлення».

358 – було охоплено навчанням та підвищенням кваліфікації.

343 – завершили навчання, з них майже усі були працевлаштовані.

274 жителі області отримали безкоштовні ваучери на оплату профнавчання.

6 – підтвердили результати неформального навчання за професією кухар.

89 роботодавців отримали компенсації за працевлаштування 127 переселенців.

10 роботодавцям виплатили компенсацію ЄСВ за забезпечення роботою 10 осіб різних категорій.

Також в області почалася виплата 50% фактичних витрат на оплату праці учасників бойових дій.

На 1 серпня 2023 р. 2 тис. безробітних продовжують пошук роботи. Із них 73% – жінки, кожен четвертий – молодь віком до 35 років, більше половини – жителі сільської місцевості, третина – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 6,5% – переселенці.

Серед безробітних найбільше продавців, листонош, операторів котельні.