Серпневий ринок праці Тернопільщини – попит та пропозиція робочої сили
За 7 місяців 2023-го в місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися майже 10 тис. осіб, серед них 0,9 тис. вимушено переміщених осіб.
За сприяння служби зайнятості області:
3,4 тис. краян знайшли прийнятні місця праці.
307 – брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру, після їх завершення кожен п’ятий був працевлаштований на постійне місце праці.
498 безробітних працювали на суспільно корисних роботах у складі «Армії відновлення».
358 – було охоплено навчанням та підвищенням кваліфікації.
343 – завершили навчання, з них майже усі були працевлаштовані.
274 жителі області отримали безкоштовні ваучери на оплату профнавчання.
6 – підтвердили результати неформального навчання за професією кухар.
89 роботодавців отримали компенсації за працевлаштування 127 переселенців.
10 роботодавцям виплатили компенсацію ЄСВ за забезпечення роботою 10 осіб різних категорій.
Також в області почалася виплата 50% фактичних витрат на оплату праці учасників бойових дій.
На 1 серпня 2023 р. 2 тис. безробітних продовжують пошук роботи. Із них 73% – жінки, кожен четвертий – молодь віком до 35 років, більше половини – жителі сільської місцевості, третина – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 6,5% – переселенці.
Серед безробітних найбільше продавців, листонош, операторів котельні.
Найбільшу потребу роботодавці мають у лікарях різних спеціалізацій та медичних працівниках, водіях, продавцях, підсобниках, швачках, кухарях, касирах торговельного залу, слюсарях з ремонту колісних транспортних засобів, пекарях, вантажниках.