Йосип Штремпел: Герой, що віддав своє життя за Україну

13 березня 2023 року на Луганщині, виконуючи бойове завдання, загинув 51-річний український військовик, гранатометник, член добровольчого українського корпусу «Правий сектор» — Йосип Штремпел. Його позивний «Друг «Пона» став символом відваги та самопожертви для побратимів, з якими він разом боровся за незалежність України.

Життя та служба Йосипа Штремпела

Йосип Штремпел народився 26 вересня 1972 року в селі Великий Бичків на Закарпатті. До початку війни він проживав у Херсонській області, де займався бізнесом і працював у Новокаховській лікарні. Після окупації Херсонщини він разом із родиною евакуювався до Тернополя. Проте, незважаючи на небезпеку, Йосип вирішив не залишатися осторонь, а пішов на війну добровольцем разом із сином.

Як член 67-ї окремої механізованої бригади, Йосип брав участь у обороні населених пунктів на південь від Миколаєва, таких як Давидів Брід, Новогригорівка, Білогірка, Березнегувате, Біла Криниця та Троїцьке. Його відданість і мужність стали прикладом для молодших побратимів, адже він завжди йшов у бій разом із ними, надихаючи на боротьбу.

Героїчний вчинок на Луганщині

13 березня 2023 року, під час боїв біля населеного пункту Площанка Луганської області, Йосип і його побратими обороняли лісосмугу, незважаючи на значну чисельну перевагу ворога. Противник мав двадцятикратну перевагу у силах, але українські бійці мужньо тримали оборону, відстоюючи кожен метр землі. Під час обстрілу артилерією Йосип був поранений, але навіть у критичному стані він намагався врятувати пораненого командира. Знову під обстрілом, він загинув від осколкових поранень.

Пам’ять про Героя

Йосип Штремпел залишив глибокий слід в серцях побратимів. Вони згадують його як людину великого серця, яка вмів підтримати словом і власним прикладом. Всі, хто брав участь у бойових діях разом з ним, говорять, що Йосип був завжди на передовій, разом із молодшими побратимами, готовий йти до кінця заради своєї країни.

Після його загибелі, 20 березня 2023 року, Йосипа поховали на Пантеоні Героїв у Тернополі, на вул. Микулинецькій. У Героя залишилися дружина Тетяна, син і дві доньки.

У 2023 році Йосипу Штремпелу посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Тернополя» за його героїзм і відданість Україні.

Світла пам’ять про Героя та його подвиг буде жити в серцях усіх, хто знав його та відчув на собі його мужність і патріотизм.