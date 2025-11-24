Трагедія в Тернополі: Четверо жертв ракети на Стуса, 8 були вуличними перехожими на шляху до бомбосховища

Станом на ранок 23 листопада вдалося ідентифікувати 33 загиблих внаслідок російської атаки на Тернопіль 19 листопада. Особу 34-ї загиблої людини встановлюють. Про це в ефірі Суспільне.Студія розповів заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За словами Тараса Пастуха, 34-та загибла людина — це чоловік.

“Станом на зараз ми можемо говорити, що загинули 34 людини. Серед них 33 вже опізнані. Ще тривають роботи по встановленню однієї особи. Крім цього зниклими безвісти вважаються двоє чоловіків, три жінки і одна дитина. Є фрагменти тіла, які належать чоловічій особі. Зараз експерти працюють над питання, кому саме з цих двох загиблих вони належать.

Хоча ми не можемо виключати, ще це може бути ще одна особа, тому що безпосередньо на Стуса, 8 загинули не тільки ті люди, які мешкали в цьому будинку, а й ті, які рухалися попри нього до бомбосховища. У нас є четверо людей, які загинули за цією адресою, але не проживали в цьому будинку”, — розповів Тарас Пастух.

Тарас Пастух. Скрин з відео Перший

За словами Пастуха, в багатоповерхівці на Стуса, 8 була 51 квартира. Будинок відновленню не підлягає, його повністю демонтують. Що ж до іншої багатоповерхівки — на 15 квітня, 31, то експерти наразі встановлюють всі обставини. Адже там ракета не влучила безпосередньо в будівлю, каже заступник начальника ОВА.

“Вибухотехніки зараз пробують встановити, чи це був окремий боєприпас, чи як це відбулося. Наскільки ми припускаємо, внаслідок попадання в двір вибило вікна, після чого, скоріш за все, відбулося розпилення. Чи це паливо ракети, чи щось інше. Воно потрапило в два під’їзди. І люди згорали заживо. Крім цього декілька людей, які були поряд з цим будинком, також згоріли. Якщо в цьому будинку (на Стуса, 8 — ред.) під панелями вдалося врятувати хлопця, то там такого шансу фактично не було”, — зазначив Тарас Пастух.