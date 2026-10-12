Майже рік невідомості та надії: Ангелом додому повертається захисник Іван Прокіпчук з Тернопільщини

У Білецьку громаду знову прийшла страшна звістка, повідомляють на сторінці громади. 11 листопада 2025 р. у Бахмутському районі на Донеччині в бою загинув Іван Миколайович Прокіпчук, 1989 р.н., із села Біла. Майже рік невідомості та надії, але 12 жовтня наш Герой повертається «на щиті» до родинного дому.