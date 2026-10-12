Майже рік невідомості та надії: Ангелом додому повертається захисник Іван Прокіпчук з Тернопільщини
У Білецьку громаду знову прийшла страшна звістка, повідомляють на сторінці громади. 11 листопада 2025 р. у Бахмутському районі на Донеччині в бою загинув Іван Миколайович Прокіпчук, 1989 р.н., із села Біла. Майже рік невідомості та надії, але 12 жовтня наш Герой повертається «на щиті» до родинного дому.
Парастас відбудеться 12 жовтня 2026 р. (о 18.00 год). Чин похорону – 13 жовтня 2026 року, поч. о 12.00 год.
Найщиріші співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять та слава Герою