Лише 37% військовослужбовців Тернопільського обласного ТЦК мають статус учасника бойових дій

Лише 37% військовослужбовців Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки мають статус учасника бойових дій. Таку цифру озвучили під час виїзного засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України в Тернополі у відповідь на запитання народного депутата Олексія Гончаренка.

Під час засідання Гончаренко попросив начальника Тернопільського обласного ТЦК та СП Миколу Грушку уточнити, який відсоток військовослужбовців центру має статус учасника бойових дій.

Представник ТЦК попросив час, щоб з’ясувати інформацію. Після цього озвучили показник — 37%.

«Ну, чесно кажучи, невисокий відсоток у вас — 37%», — прокоментував Олексій Гончаренко.

Також під час обговорення депутат запитав, скільки військовослужбовців ТЦК та СП придатні до служби у військових частинах. У відповідь прозвучала цифра 87%.

Один з учасників засідання навів приклад Івано-Франківського ТЦК та СП. За його словами, минулого року частка військовослужбовців зі статусом учасника бойових дій там становила 70–86%.