«Може, тобі сусід зробив?»: дружина мобілізованого розповіла про методи роботи ТЦК у Тернополі

«Він не розуміє, що чоловік служить. Він собі думає, що тато сидить у в’язниці ТЦК», — розповіла Оксана Горбенко під час виїзного засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України в Тернополі. Її чоловіка мобілізували 25 червня минулого року, коли він намагався продовжити відстрочку від мобілізації як батько дитини з інвалідністю. Жінка стверджує, що чоловік прийшов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з’ясувати, чому відстрочка не відображається в застосунку «Резерв+», однак після проходження військово-лікарської комісії його мобілізували.

Під час засідання ТСК народний депутат Олексій Гончаренко попросив начальника Тернопільського обласного ТЦК та СП Миколу Грушку пояснити, що відомо про цю ситуацію. Окрім справи родини Горбенко, під час засідання розглядали й інші питання, пов’язані з можливими порушеннями у сфері оборони та дотриманням прав людини під час воєнного стану.

Чому чоловіка мобілізували під час продовження відстрочки

За словами Оксани Горбенко, її чоловік раніше регулярно подавав документи на продовження відстрочки поштою. Йдеться про відстрочку у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю.

«Він подавав на відстрочки завжди “Укрпоштою”. Відправляв і завжди отримував, буквально за місяць, до місяця часу в “Резерві” висвічувалось, що в нього є відстрочка. До того часу, поки його не мобілізували», — розповіла жінка.

Цього разу підтвердження відстрочки в застосунку не з’являлося понад місяць. За словами дружини, коли чоловік зателефонував до ТЦК, йому повідомили, що потрібно прийти особисто.

Після звернення чоловіка направили на військово-лікарську комісію. Як пояснила жінка, від попереднього медичного огляду минув рік. Після ВЛК чоловіка визнали придатним до військової служби, а згодом мобілізували.

Дружина наполягає, що чоловік звернувся до ТЦК, аби з’ясувати долю документів і продовжити відстрочку, а не оформлювати її вперше. За її словами, родині усно пояснили, що заяву потрібно було адресувати голові відповідної комісії, а не начальнику ТЦК. Водночас офіційної письмової відмови в продовженні відстрочки чоловік, як стверджує жінка, не отримав.

Родина оскаржила мобілізацію в суді. За словами Оксани Горбенко, суд першої інстанції став на бік її чоловіка, однак апеляційний суд скасував це рішення. Наразі справа перебуває на розгляді Верховного Суду.

«Я все сама»: родина виховує сина з аутизмом

Оксана Горбенко розповіла, що їхній син має аутизм та інвалідність і потребує постійної уваги. За словами матері, хлопчик має затримку фізичного розвитку та значні труднощі з харчуванням.

«Він майже нічого не їсть, крім трьох продуктів», — пояснила жінка.

Догляд за сином потребує багато часу, а в родині є ще й донька, яку потрібно водити до дошкільного закладу. Через це жінка не має можливості працювати. Допомогти родині, за її словами, нікому.

«Я все сама», — наголосила Оксана Горбенко.

Вона розповіла, що чоловік багато займався сином і допомагав йому опановувати навички, які іншим дітям даються значно легше.

Тепер батько служить у війську, а син не розуміє, чому його немає вдома.

«Коли чоловік телефонує, син питає про нього. Він собі уявив, що тато сидить у якійсь в’язниці ТЦК. Він не розуміє, що чоловік служить», — сказала жінка.

«А звідки я знаю, що це його дитина?» — дружина розповіла про розмову біля ТЦК

Коли Оксана Горбенко дізналася, що чоловіка можуть мобілізувати, вона залишила дітей і поїхала до ТЦК, сподіваючись з’ясувати ситуацію. На територію центру її не пропустили, однак, за словами жінки, до неї вийшли двоє чоловіків у цивільному одязі.

Вона пояснила, що чоловік має право на відстрочку як батько дитини з інвалідністю, і показала посвідчення дитини. За словами жінки, один зі співрозмовників звернув увагу на те, що в документі саме вона зазначена як особа, яка здійснює догляд за дитиною, і почав ставити під сумнів батьківство її чоловіка.

«А звідки я знаю, що це його дитина? Може, тобі сусід зробив?» — так, за словами Оксани Горбенко, висловився чоловік.

Жінка намагалася пояснити свою позицію, але, стверджує вона, натомість почула образливі слова.

«Будеш нам законів вчити?» — переказала вона слова співрозмовника.

За словами Оксани Горбенко, після цього чоловік зателефонував комусь, назвав ім’я та прізвище її чоловіка й почав давати вказівки щодо його оформлення.

Вона також спробувала ввімкнути відеозапис розмови. Однак, за її словами, співрозмовник заявив, що вони нібито цивільні й вона нічого їм не зробить.

«Я вже їм там слідом говорила, що цивільних просто так не пускають на територію ТЦК», — розповіла жінка під час засідання.

За її словами, наступного ранку чоловіка відправили до навчального центру.

Що відповів начальник обласного ТЦК

Під час засідання Олексій Гончаренко попросив Миколу Грушку пояснити, що відомо про справу родини Горбенко.

Начальник обласного ТЦК та СП заявив, що за фактами можливих неправомірних дій військовослужбовців ТЦК та державних службовців мали б проводити службові розслідування або перевірки. Водночас він не підтвердив, що перевірку в цій конкретній справі розпочали.

«Якщо, наприклад, у цьому випадку були відповідні запити, я впевнений на сто відсотків, що службова перевірка була, можливо, проведена. Я з вашого дозволу це все діло з’ясую і вам особисто тоді надам з цього питання письмову відповідь», — сказав Микола Грушка.

Олексій Гончаренко зауважив, що працівники ТЦК могли пояснити чоловікові, як правильно оформити документи, якщо в заяві була помилка, замість того щоб допустити ситуацію, яка призвела до мобілізації та судових розглядів.

«Очевидно, що працівники міського ТЦК, коли він прийшов, мали йому просто пояснити, як правильно написати заяву. Якщо він писав не туди і неправильно людина написала, то в нас держава для людей чи для чого? Чи ловити, щоб людина написала на начальника комісії чи на начальника ТЦК? Мали сказати: “Дивись, тепер такий порядок. Сядь от тут і напиши заяву на начальника комісії і до побачення”. Ну це реальні люди. І якщо би це все було зроблено по-людськи, то не було б оцієї всієї ситуації. Вже дві інстанції судів», — сказав депутат.

Гончаренко також попросив з’ясувати, хто ухвалював рішення у цій справі, та повідомити про результати службової перевірки.