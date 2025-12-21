На війні загинув 22-річний захисник Олександр Гоцалюк з Тернопільщини
19 грудня 2025 року загинув наш Захисник, Герой — Гоцалюк Олександр Олександрович, житель міста Хоростків, повідомляють у міській раді.
Олександр народився 19 червня 2003 року. До 9 класу навчався у заводській школі міста Хоростків, згодом продовжив навчання у Гусятинському коледжі за спеціальністю «Менеджмент».
Не закінчивши навчання пішов на строкову військову службу , з 01.12.2021 року — у місті Мукачево.
Повернувшись з армії, деякий час працював на підприємстві «Інтерформ Захід», згодом — на ДП ДГ «Подільське», однак, керуючись почуттям обов’язку, 17 травня 2025 року підписав контракт та став до лав захисників України.
Олександр виконував бойові завдання як оператор безпілотних літальних апаратів 2 екіпажу БПЛА 2 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 роти ударних БпАК 3 батальйону безпілотних систем військової частини А4742.
Він загинув від поранень не сумісних з життям при виконанні бойового завдання у районі н.п. Варварівка, Запорізька область, внаслідок ураження ворожим дроном типу FPV .
Молодий, відважний, відданий Україні — Олександр до останнього подиху захищав нашу свободу і майбутнє. Його ім’я назавжди залишиться в пам’яті громади та в історії боротьби за незалежність!
У полеглого Героя залишилися батьки, троє братів і сестра.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав полеглого Героя.
Схиляємо голови у скорботі разом з вами.
Вічна пам’ять і слава Герою.