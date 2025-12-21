На війні загинув 22-річний захисник Олександр Гоцалюк з Тернопільщини

19 грудня 2025 року загинув наш Захисник, Герой — Гоцалюк Олександр Олександрович, житель міста Хоростків, повідомляють у міській раді.

Олександр народився 19 червня 2003 року. До 9 класу навчався у заводській школі міста Хоростків, згодом продовжив навчання у Гусятинському коледжі за спеціальністю «Менеджмент».

Не закінчивши навчання пішов на строкову військову службу , з 01.12.2021 року — у місті Мукачево.

Повернувшись з армії, деякий час працював на підприємстві «Інтерформ Захід», згодом — на ДП ДГ «Подільське», однак, керуючись почуттям обов’язку, 17 травня 2025 року підписав контракт та став до лав захисників України.