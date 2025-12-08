Топ-5 найкращих та найгірших громад Тернопільщини за результатами рейтингу 2025 року
У грудні підбили підсумки рейтингу спроможності громад Тернопільщини за січень-листопад 2025 року. Цього року рейтинг було доповнено двома новими показниками:
✔️ Темп росту надходжень від орендної плати на землю (відсоток до попереднього місяця).
✔️ Темп росту надходжень від орендної плати на землю (відсоток до відповідного періоду минулого року).
Усього враховано 39 показників за 7 ключовими напрямками:
📍 Фінанси
📍 Економіка та міжнародна співпраця
📍 Освіта і спорт
📍 Цифровізація
📍 ЖКГ
📍 Ветеранська політика та соціальні послуги
📍 Сектор безпеки
Мета рейтингу:
-
Визначити сильні й слабкі сторони кожної громади.
-
Зробити розвиток громад прозорим і вимірюваним.
-
Допомогти громадам отримати адресну підтримку.
5 громад, що очолюють рейтинг:
-
Підгороднянська
-
Шумська
-
Чортківська
-
Лановецька
-
Великоберезовицька
5 громад, що замикають рейтинг з невикористаним потенціалом:
-
Коропецька
-
Монастириська
-
Золотопотіцька
-
Мельнице-Подільська
-
Залозецька
Громади, які суттєво покращили свої показники:
🔹 Скала-Подільська +12 пунктів
🔹 Гримайлівська +9 пунктів
🔹 Васильковецька +8 пунктів
🔹 Вишнівецька та Козлівська +7 пунктів
Громади, які помітно погіршили свої показники:
🔸 Скалатська -11 пунктів
🔸 Збаразька -10 пунктів
🔸 Товстенська -9 пунктів
🔸 Білобожницька -8 пунктів
Стабільні лідери:
-
Борщівська
-
Великоберезовицька
-
Тернопільська
-
Шумська
Ознайомитись з результатами рейтингу та переглянути динаміку можна за посиланням: Рейтинг громад Тернопільщини