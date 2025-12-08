Топ-5 найкращих та найгірших громад Тернопільщини за результатами рейтингу 2025 року

У грудні підбили підсумки рейтингу спроможності громад Тернопільщини за січень-листопад 2025 року. Цього року рейтинг було доповнено двома новими показниками:

✔️ Темп росту надходжень від орендної плати на землю (відсоток до попереднього місяця).

✔️ Темп росту надходжень від орендної плати на землю (відсоток до відповідного періоду минулого року).

Усього враховано 39 показників за 7 ключовими напрямками:

📍 Фінанси

📍 Економіка та міжнародна співпраця

📍 Освіта і спорт

📍 Цифровізація

📍 ЖКГ

📍 Ветеранська політика та соціальні послуги

📍 Сектор безпеки

Мета рейтингу:

Визначити сильні й слабкі сторони кожної громади.

Зробити розвиток громад прозорим і вимірюваним.

Допомогти громадам отримати адресну підтримку.

5 громад, що очолюють рейтинг:

Підгороднянська Шумська Чортківська Лановецька Великоберезовицька

5 громад, що замикають рейтинг з невикористаним потенціалом:

Коропецька Монастириська Золотопотіцька Мельнице-Подільська Залозецька

Громади, які суттєво покращили свої показники:

🔹 Скала-Подільська +12 пунктів

🔹 Гримайлівська +9 пунктів

🔹 Васильковецька +8 пунктів

🔹 Вишнівецька та Козлівська +7 пунктів

Громади, які помітно погіршили свої показники:

🔸 Скалатська -11 пунктів

🔸 Збаразька -10 пунктів

🔸 Товстенська -9 пунктів

🔸 Білобожницька -8 пунктів

Стабільні лідери:

Борщівська

Великоберезовицька

Тернопільська

Шумська

Ознайомитись з результатами рейтингу та переглянути динаміку можна за посиланням: Рейтинг громад Тернопільщини