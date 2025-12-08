13:50 | 8.12.2025
Топ-5 найкращих та найгірших громад Тернопільщини за результатами рейтингу 2025 року

У грудні підбили підсумки рейтингу спроможності громад Тернопільщини за січень-листопад 2025 року. Цього року рейтинг було доповнено двома новими показниками:
✔️ Темп росту надходжень від орендної плати на землю (відсоток до попереднього місяця).
✔️ Темп росту надходжень від орендної плати на землю (відсоток до відповідного періоду минулого року).

Усього враховано 39 показників за 7 ключовими напрямками:
📍 Фінанси
📍 Економіка та міжнародна співпраця
📍 Освіта і спорт
📍 Цифровізація
📍 ЖКГ
📍 Ветеранська політика та соціальні послуги
📍 Сектор безпеки

Мета рейтингу:

  • Визначити сильні й слабкі сторони кожної громади.

  • Зробити розвиток громад прозорим і вимірюваним.

  • Допомогти громадам отримати адресну підтримку.

5 громад, що очолюють рейтинг:

  1. Підгороднянська

  2. Шумська

  3. Чортківська

  4. Лановецька

  5. Великоберезовицька

5 громад, що замикають рейтинг з невикористаним потенціалом:

  1. Коропецька

  2. Монастириська

  3. Золотопотіцька

  4. Мельнице-Подільська

  5. Залозецька

Громади, які суттєво покращили свої показники:

🔹 Скала-Подільська +12 пунктів
🔹 Гримайлівська +9 пунктів
🔹 Васильковецька +8 пунктів
🔹 Вишнівецька та Козлівська +7 пунктів

Громади, які помітно погіршили свої показники:

🔸 Скалатська -11 пунктів
🔸 Збаразька -10 пунктів
🔸 Товстенська -9 пунктів
🔸 Білобожницька -8 пунктів

Стабільні лідери:

  • Борщівська

  • Великоберезовицька

  • Тернопільська

  • Шумська

Ознайомитись з результатами рейтингу та переглянути динаміку можна за посиланням: Рейтинг громад Тернопільщини

