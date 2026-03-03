Ритуальные услуги в Киеве: организация похорон с заботой и вниманием

Когда наступает трудный момент утраты близкого человека, важно не только пережить горе, но и организовать похороны с учетом всех нюансов. Ритуальная служба “HORON” предлагает ритуальные услуги в Киеве, чтобы помочь в этот сложный период и взять на себя всю организацию похорон. Служба гарантирует, что весь процесс пройдет с уважением и вниманием к каждой детали, избавляя родственников от лишних забот.

Полный спектр ритуальных услуг:

Оформление всех необходимых документов для погребения и кремации.

Выезд агента по адресу и бесплатная консультация.

Доступные цены на товары и услуги.

Работа круглосуточно без выходных 24/7.

Основные пакеты и цены:

Пакет “Минимальный” (Похороны от 7000 грн): Консультации по телефону и лично.

Оформление всех необходимых документов.

Крест, табличка на крест.

Венок ритуальный с лентой.

Гроб деревянный, обит тканью.

Ритуальные аксессуары: постель, подушка, ритуальное покрывало.

Церковный набор.

Доставка ритуальной атрибутики.

Транспортировка по городу. Пакет “Стандартный” (Похороны от 13500 грн): Все из пакета “Минимальный”.

Услуги носителей.

Организатор похорон.

Транспорт по городу. Пакет “Минимальный” (Кремация от 7500 грн): Помощь в организации кремации.

Оформление документов.

Гроб деревянный, обит тканью.

Венок ритуальный с лентой.

Ритуальное покрывало.

Церковный набор.

Доставка ритуальной атрибутики.

Транспортировка. Пакет “Стандартный” (Кремация от 15500 грн): Все из пакета “Минимальный”.

Зал прощания.

Урна для праха.

Бальзамирование тела (по необходимости).

Услуги носителей.

Дополнительные услуги:

Услуги морга : Бальзамирование тела: от 3000 грн. Бальзамирование тела на дому: от 4500 грн. Санитарная обработка тела: от 1500 грн. Хранение умершего (1 сутки): от 1400 грн. Подготовка к кремации: от 1500 грн.

Ритуальные товары : Гробы: от 2500 грн до 65 000 грн. Венки из живых цветов: от 350 грн. Урны для праха: от 800 грн. Платки ритуальные: от 80 грн. Комплект мужской одежды: от 2800 грн.

Ритуальный транспорт : Катафалк: от 2800 грн. Транспортировка тела: от 2500 грн. Дополнительный заезд: 500 грн. Музыкальное сопровождение: от 1300 грн.

Дополнительные услуги : Ритуальный агент: 800 грн. Оформление документов: от 900 грн. Священник: от 1000 грн. Уборка могилы: от 1500 грн.



Ритуальная служба “HORON” предоставляет полное сопровождение в процессе организации похорон, предлагая не только базовые услуги, но и дополнительные, такие как музыкальное сопровождение или оформление могилы. Это гарантирует, что процесс пройдет с максимальным уважением к памяти усопшего.

Для получения подробной информации или консультации можно связаться с компанией по телефону +38 (044) 344 64 56 или +38 (067) 516 10 12.

Узнать больше об организация похорон и других услугах можно на официальном сайте службы.