21:42 | 3.03.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

Ритуальные услуги в Киеве: организация похорон с заботой и вниманием

Redaktor 0 Views Прокоментуй! , , , , , , , , , , , , , ,

Когда наступает трудный момент утраты близкого человека, важно не только пережить горе, но и организовать похороны с учетом всех нюансов. Ритуальная служба “HORON” предлагает ритуальные услуги в Киеве, чтобы помочь в этот сложный период и взять на себя всю организацию похорон. Служба гарантирует, что весь процесс пройдет с уважением и вниманием к каждой детали, избавляя родственников от лишних забот.

Полный спектр ритуальных услуг:

  • Оформление всех необходимых документов для погребения и кремации.

  • Выезд агента по адресу и бесплатная консультация.

  • Доступные цены на товары и услуги.

  • Работа круглосуточно без выходных 24/7.

Основные пакеты и цены:

  1. Пакет “Минимальный” (Похороны от 7000 грн):

    • Консультации по телефону и лично.

    • Оформление всех необходимых документов.

    • Крест, табличка на крест.

    • Венок ритуальный с лентой.

    • Гроб деревянный, обит тканью.

    • Ритуальные аксессуары: постель, подушка, ритуальное покрывало.

    • Церковный набор.

    • Доставка ритуальной атрибутики.

    • Транспортировка по городу.

  2. Пакет “Стандартный” (Похороны от 13500 грн):

    • Все из пакета “Минимальный”.

    • Услуги носителей.

    • Организатор похорон.

    • Транспорт по городу.

  3. Пакет “Минимальный” (Кремация от 7500 грн):

    • Помощь в организации кремации.

    • Оформление документов.

    • Гроб деревянный, обит тканью.

    • Венок ритуальный с лентой.

    • Ритуальное покрывало.

    • Церковный набор.

    • Доставка ритуальной атрибутики.

    • Транспортировка.

  4. Пакет “Стандартный” (Кремация от 15500 грн):

    • Все из пакета “Минимальный”.

    • Зал прощания.

    • Урна для праха.

    • Бальзамирование тела (по необходимости).

    • Услуги носителей.

Дополнительные услуги:

  • Услуги морга:

    • Бальзамирование тела: от 3000 грн.

    • Бальзамирование тела на дому: от 4500 грн.

    • Санитарная обработка тела: от 1500 грн.

    • Хранение умершего (1 сутки): от 1400 грн.

    • Подготовка к кремации: от 1500 грн.

  • Ритуальные товары:

    • Гробы: от 2500 грн до 65 000 грн.

    • Венки из живых цветов: от 350 грн.

    • Урны для праха: от 800 грн.

    • Платки ритуальные: от 80 грн.

    • Комплект мужской одежды: от 2800 грн.

  • Ритуальный транспорт:

    • Катафалк: от 2800 грн.

    • Транспортировка тела: от 2500 грн.

    • Дополнительный заезд: 500 грн.

    • Музыкальное сопровождение: от 1300 грн.

  • Дополнительные услуги:

    • Ритуальный агент: 800 грн.

    • Оформление документов: от 900 грн.

    • Священник: от 1000 грн.

    • Уборка могилы: от 1500 грн.

Ритуальная служба “HORON” предоставляет полное сопровождение в процессе организации похорон, предлагая не только базовые услуги, но и дополнительные, такие как музыкальное сопровождение или оформление могилы. Это гарантирует, что процесс пройдет с максимальным уважением к памяти усопшего.

Для получения подробной информации или консультации можно связаться с компанией по телефону +38 (044) 344 64 56 или +38 (067) 516 10 12.

Узнать больше об организация похорон и других услугах можно на официальном сайте службы.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *