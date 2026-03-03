Ритуальные услуги в Киеве: организация похорон с заботой и вниманием
Когда наступает трудный момент утраты близкого человека, важно не только пережить горе, но и организовать похороны с учетом всех нюансов. Ритуальная служба “HORON” предлагает ритуальные услуги в Киеве, чтобы помочь в этот сложный период и взять на себя всю организацию похорон. Служба гарантирует, что весь процесс пройдет с уважением и вниманием к каждой детали, избавляя родственников от лишних забот.
Полный спектр ритуальных услуг:
-
Оформление всех необходимых документов для погребения и кремации.
-
Выезд агента по адресу и бесплатная консультация.
-
Доступные цены на товары и услуги.
-
Работа круглосуточно без выходных 24/7.
Основные пакеты и цены:
-
Пакет “Минимальный” (Похороны от 7000 грн):
-
Консультации по телефону и лично.
-
Оформление всех необходимых документов.
-
Крест, табличка на крест.
-
Венок ритуальный с лентой.
-
Гроб деревянный, обит тканью.
-
Ритуальные аксессуары: постель, подушка, ритуальное покрывало.
-
Церковный набор.
-
Доставка ритуальной атрибутики.
-
Транспортировка по городу.
-
-
Пакет “Стандартный” (Похороны от 13500 грн):
-
Все из пакета “Минимальный”.
-
Услуги носителей.
-
Организатор похорон.
-
Транспорт по городу.
-
-
Пакет “Минимальный” (Кремация от 7500 грн):
-
Помощь в организации кремации.
-
Оформление документов.
-
Гроб деревянный, обит тканью.
-
Венок ритуальный с лентой.
-
Ритуальное покрывало.
-
Церковный набор.
-
Доставка ритуальной атрибутики.
-
Транспортировка.
-
-
Пакет “Стандартный” (Кремация от 15500 грн):
-
Все из пакета “Минимальный”.
-
Зал прощания.
-
Урна для праха.
-
Бальзамирование тела (по необходимости).
-
Услуги носителей.
-
Дополнительные услуги:
-
Услуги морга:
-
Бальзамирование тела: от 3000 грн.
-
Бальзамирование тела на дому: от 4500 грн.
-
Санитарная обработка тела: от 1500 грн.
-
Хранение умершего (1 сутки): от 1400 грн.
-
Подготовка к кремации: от 1500 грн.
-
-
Ритуальные товары:
-
Гробы: от 2500 грн до 65 000 грн.
-
Венки из живых цветов: от 350 грн.
-
Урны для праха: от 800 грн.
-
Платки ритуальные: от 80 грн.
-
Комплект мужской одежды: от 2800 грн.
-
-
Ритуальный транспорт:
-
Катафалк: от 2800 грн.
-
Транспортировка тела: от 2500 грн.
-
Дополнительный заезд: 500 грн.
-
Музыкальное сопровождение: от 1300 грн.
-
-
Дополнительные услуги:
-
Ритуальный агент: 800 грн.
-
Оформление документов: от 900 грн.
-
Священник: от 1000 грн.
-
Уборка могилы: от 1500 грн.
-
Ритуальная служба “HORON” предоставляет полное сопровождение в процессе организации похорон, предлагая не только базовые услуги, но и дополнительные, такие как музыкальное сопровождение или оформление могилы. Это гарантирует, что процесс пройдет с максимальным уважением к памяти усопшего.
Для получения подробной информации или консультации можно связаться с компанией по телефону +38 (044) 344 64 56 или +38 (067) 516 10 12.
Узнать больше об организация похорон и других услугах можно на официальном сайте службы.