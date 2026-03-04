Під Тернополем чоловіки влаштували стрілянину з автівки

Співробітники відділу поліції №2 м. Тернопіль отримали повідомлення про постріл зі зброї у селі Буцнів, здійснений невідомими особами, які пересувалися автомобілем Volkswagen T5. На основі орієнтування, поліцейські зупинили зазначений транспортний засіб у селі Острів, де виявили трьох чоловіків, жителів Тернопільського району.

Під час поверхневої перевірки у двох з них було виявлено зброю. Один із чоловіків мав предмет, схожий на карабін, а інший — предмет, схожий на гвинтівку. Зброю вилучено, і наразі правоохоронці з’ясовують її походження.

Згідно з кримінальним провадженням, відкритим за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), фігурантам загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Поліція також перевіряє причетність затриманих до інших правопорушень.